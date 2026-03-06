高知県のショップ「とさのさとアグリコレット」で 対象商品が２０％ＯＦＦ！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「とさのさとアグリコレット」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

「とさのさとアグリコレット」では、土佐文旦やせとか、黄金柑、はるかなどの果物、西山金時スウィートポテトロールと雪ヶ峰ロールくちどけショコラセットなどのお菓子、その他加工品等を100商品以上取り揃えています。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c7306/

対象商品（おすすめ商品 一部抜粋）

〇土佐文旦

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ebuntan/

土佐文旦は、ぷちっと弾ける高知が誇る定番柑橘で、まさに今が旬です。贈答用やご家庭用など多数の商品をラインナップしています。今年からお客様のご要望にお応えして、文旦皮むき器（ムッキーちゃん）付商品も販売しています。

〇ゆず果汁

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g7306-10/

日本一の収穫量を誇る高知県内の産地で収穫された黄ゆずを新鮮なうちに搾汁し、専用冷蔵庫にて最適な温度で管理しています。

〇西山金時スウィートポテトロールと雪ヶ峰ロールくちどけショコラセット

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g7306-0000060/

数々の賞を受賞した西山金時スウィートポテトロール。「まるでお芋そのもので巻き上げたような口どけ」を体験できる、芋好きなら一度は食べておきたい「絶品スイーツ」です。

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

