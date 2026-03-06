効率的な潤滑、スマートな状態監視、安全な取付けを 実現する革新的ソリューション

中周波誘導加熱により、軸受の迅速で安全な取付け・取外しを実現

潤滑剤「Arcanol」が、軸受およびリニアシステムの寿命を延長

「FAG OPTIME E-CM」が電動モーターを監視し、ダウンタイムを削減

2026年2月12日| Schweinfurt, Germany / Yokohama

モーションテクノロジーカンパニーであるシェフラーは、ドイツ・ドルトムントで開催される産業用メンテナンスの主要展示会「Maintenance Dortmund 2026」に出展し、産業用メンテナンスプロセス、生産効率、そして設備の可用性を新たな次元へと引き上げる、革新的な技術とソリューションを披露します。

今回の出展では、軸受部品を迅速かつ安全に取付け・取外しできる最新の中周波誘導加熱システムをはじめ、転がり軸受の寿命延長効果が実証されている潤滑剤「Arcanol」、そしてスマートな状態監視を実現する「OPTIME Ecosystem」の3つを主要テーマとして紹介します。

中周波誘導加熱システム：効率的な取付け・取外しを実現

軸受や各種部品を温度制御しながら加熱するシェフラーの中周波誘導加熱システムは、迅速かつ安全で、エネルギー効率にも優れたソリューションです。低周波ヒーターとは異なり、中周波方式は部品の取付けだけでなく取外しにも対応できる点が大きな特長です。

誘導加熱により部品を精密に制御しながら膨張させるので、取付け・取外し作業を容易にします。出力は 3.5 kW から 44 kW まで幅広くラインナップしており、小型の軸受リングから風力タービンの主軸受やハウジングといった大型部品まで、多様な形状・サイズのワークに対応可能です。

「Maintenance Dortmund 2026」では、携行型高周波電流式加熱装置「MF Generator 3.0」を使用した実演も行います。デモンストレーションに使用する3.5 kW クラスのモデルは、小型から中型のワークに最適で、現場での作業に柔軟に対応できます。

適切な潤滑剤で寿命を延長

転がり軸受の寿命を大きく左右する重要な要因であるにも関わらず、過小評価されがちなのが「潤滑剤」の選定です。シェフラーの潤滑剤ブランド「Arcanol」は、回転およびリニア軸受における摩擦と摩耗を大幅に低減し、長寿命化と持続可能性の向上に貢献します。「Arcanol」は温度・荷重・環境条件など多様な使用条件に対応する幅広い製品ラインナップを展開しており、用途に最適化された潤滑性能を提供します。各製品はバッチごとに厳格な物理的・化学的試験を行い、一貫した品質と高い信頼性を維持しています。シェフラーブースでは、「Arcanol」が採用する革新的な試験方法や、その優れた性能、幅広い適用分野について詳しく紹介します。

「FAG OPTIME E-CM」：三相モーターの電気的状態監視

シェフラーの「OPTIME Ecosystem」は、スマートな機械状態監視とインテリジェントな潤滑管理を実現する先進的なソリューションです。このポートフォリオに新たに加わった「FAG OPTIME E-CM」は、三相モーターの電気的状態を監視するために開発された最新モデルです。三相モーターは、コンプレッサー、ロータリーポンプ、ファン、研磨機など、多様な産業機器の主要駆動源として広く使用されています。従来のOPTIME センサーが機械的振動の早期検知を主な機能としているのに対し、「FAG OPTIME E-CM」では、これに加えてモーターの電流・電圧を解析する機能を搭載しています。こうした機能を組み合わせることで、より高い信頼性で故障の兆候を予測することができ、予期せぬダウンタイムをこれまで以上に効率的に予防することが可能になります。

「Maintenance Dortmund 2026」では、シェフラーブースにて「MF Generator 3.0」を使用した軸受の取付け・取外しのライブデモンストレーションを実施します。本装置は中周波技術を用いた誘導加熱システムをベースとしており、3.5 kW の出力を備え、小型から中型のワークの取付け・取外しに最適です。

多様な用途に最適な潤滑剤「Arcanol」は、バッチごとに物理的・化学的特性を厳格に試験し、安定した品質を維持しています。

「FAG OPTIME E-CM」：測定ユニットとセンサーを備えたシステムにより、三相モーターの電流を検知します。

画像：シェフラー





注）本プレスリリースは現地時間2026年2月12日付でドイツ・シュヴァインフルトにおいて英語で発行されたものの日本語訳です。原文の英文と日本語訳の間で解釈に相違が生じた場合には英文が優先します。

************************************************************

シェフラーグループ - We pioneer motion

シェフラーグループは、75年以上にわたりモーションテクノロジーの分野で画期的な発明と開発を推進してきました。電動モビリティやCO₂削減効率の高い駆動システム、シャシーソリューション、そして再生可能エネルギーのための革新的なテクノロジー、製品、サービスにより、シェフラーグループは、モーションの効率性、インテリジェンス、持続可能性を高めるための、ライフサイクル全体にわたる信頼できるパートナーです。シェフラーは、モビリティエコシステムにおける包括的な製品とサービスの範囲を、ベアリングソリューションやあらゆる種類のリニアガイダンスシステムから修理および監視サービスに至るまで、8つの製品ファミリーに分けて示しています。シェフラーは、約11万人の従業員と55か国に約250以上の拠点を持つ、世界最大級の同族会社でありドイツで最も革新的な企業の一つです。