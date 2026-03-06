【中高生の父親500人にアンケート調査】

3人に1人の父親が、思春期の子どもとのスマホやり取りに葛藤

“口出ししたい気持ち”と“静かに見守る”の間で揺れる父親たちの本音

～好評のUQ親子応援割 「“帰る”を待つ人」篇にSNSで共感の声続出、1000万回再生突破～

KDDI株式会社は、思春期の中学1年生～高校3年生の子どもを持つ全国の父親500人を対象に、親子に関するアンケート調査を行いました。調査の結果、約4割の父親が「子どもの力になりたい」という思いが空回りしてしまった経験があると回答。また、過干渉と思われることを気にして「送信前にメッセージを消した」「送るのをやめた」父親も3人に1人にのぼり、スマホ返信を通じた親子の距離感に葛藤している実態が明らかになりました。

一方で、理想の父親像として最も多かったのは「細かく口出しせず、適度な距離感で見守る親」。子どもを尊重し、さりげなく支えたいという、“口出ししたい気持ち”と“静かに見守る”の間で揺れる父親たちの本音が浮き彫りになりました。

本調査は、UQ mobileの「UQ親子応援割」新WEB CM「“帰る”を待つ人」とも重なる内容となっています。父親役のかもめんたる 岩崎う大さんが、娘から届く「帰る」の一言に揺れ動く父親を演じ、SNSでは「なんだか泣きそう…」「父ってこんな感じよね、ほっこり見れる。」といった声が寄せられ、共感が広がっています。









◼︎調査概要

調査期間：2026年2月21日（金）～2月23日（月）

調査テーマ：中高生の父親へのアンケート調査

調査対象：中学生・高校生の子どもを持つ父親500人

調査方法：インターネット調査

調査委託先：ファストアスク

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100％になりません。

※データを引用・使用される際は「KDDI」を出典元として明記くださいますようお願いいたします。

◼︎調査結果サマリー

1.父親の約6割が、子どものスマホ返信で「塩対応」を実感。「もっと会話を広げたい」「寂しい」といったもどかしい想いがある一方で、約7割が「返事や既読があるだけで安心する・嬉しい」とスマホ越しのさりげないやりとりに心の繋がりを感じ、救われていることが明らかに。

2.3人に1人の父親が子どもとのメッセージで一喜一憂、過干渉を気にして「送信前にメッセージを消した」「送るのをやめた」経験をしている。

3.子どもの「力になりたい」という想いが空回りした経験がある父親は約4割と、思春期の親子コミュニケーションで“想いと行動のズレ”に悩む実態が判明。

4.理想の父親像は“尊重・距離感・さりげなさ”がキーワード。「細かく口出しせず、適度な距離感で見守る親でありたい」という回答が一番多い結果に。

◼︎調査結果詳細

1.父親の約6割が、子どもからの「塩対応」を実感。 「もっと会話を広げたい」「寂しい」といったもどかしい想いがある一方で、約7割が「返事や既読があるだけで安心する・嬉しい」とスマホ越しのさりげないやりとりに心の繋がりを感じ、救われていることが明らかに。

中高生の子を持つ父親の約6割（59.4％）が、子どもからのメッセージ返信がそっけない「塩対応」であると感じていることが分かりました。しかし、その一方で「反応があるだけで安心する」 「既読になるだけでも嬉しい」と回答した父親は全体の約7割（66.8％）にのぼり、スマホ越しのさりげないやり取りが、父親にとって子どもの繋がりを感じる大切な心の拠りどころになっている様子が伺える結果となりました。





「寂しい」「もっと会話を広げたい」といったもどかし想いを持ちつつも、さりげないやり取りに心の繋がりを感じる様子が明らかに。

2.3人に1人の父親が子どもとのスマホやり取りで一喜一憂、過干渉を気にして「送信前にメッセージを消した」「送るのをやめた」経験をしている。

約4割（38.4％）の父親が子どもとのスマホやり取りで一喜一憂。接し方に慎重になる父親たちの姿が明らかになりました。メッセージを送る際、過干渉だと思われないように「書いた文章を消したり、送るのをやめた経験がある」と回答した父親は約4割（38.6％）に達しています。また、声掛けや返信において「干渉している・おせっかいと思われないか」 「どこまで深く事情を聞いていいか」などといった距離感の測り方に葛藤する父親が多数派であることも分かりました。





3.子どもの「力になりたい」という想いが空回りした経験がある父親は約4割と、思春期の親子コミュニケーションで“想いと行動のズレ”に悩む実態が判明。

子どもに対し、「力になりたい」という気持ちが空回りしてしまった経験がある父親は約4割（37.4%）にのぼりました。中でも「アドバイスが説教のようになってしまった」という回答は2人に1人以上と最多に。良かれと思って伝えた言葉が、思春期の子どもには重く届いてしまうと言った“想いと受け取り方のズレ”に戸惑いながらも、父親たちが試行錯誤を続けている様子が伺えます。

4.理想の父親像は“尊重・距離感・さりげなさ”がキーワード。「細かく口出しせず、適度な距離感で見守る親でありたい」という回答が一番多い結果に。

「父のありたい姿」として最も多かった回答は「細かく口出しせず、適度な距離感で見守る親でありたい」（40.2％）。次いで「子どもを一人の人間として尊重し、フェア（対等）な関係でありたい」（39.0％）、「プレッシャーを与えず、さりげなく安心感を与えられる親でありたい」（33.0％）が続きました。思春期の子どもに対して、強く導くよりも“尊重しながら支える”姿勢を大切にしたいと考える父親像が浮き彫りになりました。





◼︎新WEB CM 「帰る」を待つ人、総再生数1,000万回超え！（2026/03/05時点）





UQ mobileでは、父親の目線から親子を描く「UQ親子応援割」新WEB CM「帰る」を待つ人 篇を2月25日（水）より公開しています。

本WEB CMでは子どもから届く「帰る」の2文字に心を揺らしながらも、そっと見守る父親の姿をお笑い芸人の岩崎う大さん（かもめんたる）が繊細に演じています。また、調査で明らかになった「返事があるだけでうれしい」という父親たちの本音とも重なり、「してあげたい」気持ちをこらえ、「しないでおく」ことを選ぶ思春期の親子のリアルな距離感が、多くの視聴者の共感を集めています。

【SNS上の反応（一部抜粋）】

・父ってこんな感じよね、ほっこり見れる。

・娘の学生時代を思い出す。この動画を観て、懐かしく感じました。

・しないでおくの加減が難しくっていつも間違えて、やり過ぎて言い過ぎて失敗するんだよね。

・親ってホント、むずかしいね。こどもの成長をただ見守るべきと思うけど、余計なことをついつい言っちゃうんだよなぁ。

・子どもが将来こうなるのかと思ったら泣けてきた。

＜新WEB CM概要＞

タイトル：「帰る」を待つ人

出演者：かもめんたる 岩崎う大

公開日： 2026年2月25日（水）

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=4rHbs1RfFjA

◼︎ 新CM UQUEEN「間違え屋」篇 公開中

宮殿にやってきた岩崎う大さん演じる間違え屋の姿を描いた UQUEENシリーズ新CM「間違え屋」篇を2月27日より公開中です。

クイズ番組などを盛り上げるため、どんな問題も華麗に間違える新たなプロ、間違え屋が女王と執事の前に登場。執事からの出題に大袈裟に間違えてみせる間違え屋の姿をお楽しみください。

＜新CM概要＞

タイトル：UQUEEN「間違え屋」篇

放送地域：全国

出演者：かもめんたる 岩崎う大

放送開始日 ：2026年2月27日（金）

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=dq4YU-99FQ4

＜出演者プロフィール＞

かもめんたる 岩崎う大さん

【生年月日】1978年9月18日

【血液型】AB型

【出身地】東京都

独自の世界観が評価され、かもめんたるとして2013年キングオブコント優勝。

劇作家として岸田國士戯曲賞2年連続ノミネート。

◼︎「UQ親子応援割」について





©︎PINK GACHA&BLUE MUKU

※適用には各種条件があります。

※別途料金やご利用にかかる費用など、UQ取扱店スタッフ・UQホームページへ

「UQ親子応援割」の詳細はこちら：https://www.uqwimax.jp/mobile/ouenwari/