『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』 いよいよ明日、3月7日（土）オープン 新作サバイバルパズルアクションゲームの世界観を“淡路島に再現”
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、Nintendo Switch 2専用 新作サバイバルパズルアクションゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の世界観を体感できる脱出アトラクション『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』を、明日、3月7日（土）にオープンいたします。
今回特別に、アトラクションの様子を一部公開いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343424/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343424/images/bodyimage2】
『TOKYO SCRAMBLE』は、首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアンが、未知の地下世界【Zipang】からの脱出を目指すサバイバルパズルアクションゲームです。2026年2月12日よりNintendo Switch2 専用で販売されています。
本アトラクションでは、『TOKYO SCRAMBLE』の世界同様の“大崩落”が発生した淡路島にて、研究棟に取り残された人々を救出しながら、未知の生物【Zino】のいる世界から脱出するアトラクションをお楽しみいただけます。プレイヤーたちは、映像や臨場感溢れるサウンドで再現された崩落後の世界で、【Zino】たちの目をかいくぐり、時には物音を立てずに息を潜めながらミッションの成功を目指します。ミッションの達成度やゴール時に残された制限時間によってクリアランクが変動し、ランクに応じたオリジナルノベルティを手に入れることができます。
【Zino】が居るエリアは2か所。エリア内で3回見つかると脱出失敗となり、強制的に次のエリアへ移動となります。制限時間内に、全てのスイッチを解除することで脱出成功となります。1度に遊べる人数は最大4名。1人で自由に挑戦するも良し、家族や仲間と一緒に連携するも良し、脱出への作戦をどうするかはあなた次第。冷静な判断で最速クリアを目指しましょう！
■ 『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』概要
オープン日：
2026年3月7日（土）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
ニジゲンノモリが共同IPホルダーを務め、2026年2月12日に発売された、Nintendo Switch 2用新作ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の世界で様々なミッションに挑戦する脱出アトラクション
営業時間：
平日／12：00～19：00（最終受付18：00）
土日祝日／10：00～21：00（最終受付20：00）
料金：
大人（12歳以上）／1,400円、小人（5歳～11歳以下）／900円
※上記価格は全て税込み
※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります
※4歳以下無料
※入場券は時間指定制です
備考：
記載は現時点のもので、変更の可能性あり
チケット：https://www.asoview.com/channel/ticket/gi0eVwJeZk/ticket0000048639/
HP：https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/?utm_campaign=pr
お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
■『TOKYO SCRAMBLE』とは
絶望の地下都市で研ぎ澄まされた思考と一瞬の決断が、生か死かを分かつ完全新作のサバイバルパズルアクションゲーム
＜物語＞
ある日、首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアン
ふと気が付けば――そこは未知なるものの楽園だった
遥か東京の真下にて、人知れず存在していた地下世界【Zipang】
その世界の住人にして、オリジナルの進化を遂げた恐竜の子孫たち【Zino】
そう……アンは元いた都市群ごと、彼らの世界へと迷い込んでしまったのだ！
声を漏らせば即、襲われる……そんな状況 No thank you！
生存のカギは自らの知恵と便利な道具、そして地上で待つ仲間達の想い――
それら全てをリンクさせ、活用し続ける事のみ
さあ、アンよ。希望を胸に、地下世界から脱出せよ！
■ （参考）Nintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』概要
名称：
TOKYO SCRAMBLE
対応機種：
Nintendo Switch 2 専用
対応言語：
日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語
ジャンル：
サバイバルパズルアクション
価格：
ダウンロード版：2,980円（税抜）
プレイ人数：
・基本プレイ：1人
・おすそわけ通信：ゲームチャットのメンバーもしくは近くの人と最大4人まで
開発： Adglobe Inc.
HP：https://tokyoscramble.com/ja/
(C) BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
