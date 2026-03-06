弘法大師ゆかりの山々を駆ける選手を応援 創業50周年の明日香野が善通寺五岳山 空海トレイルに和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、トレイルランニングレース「第7回 善通寺五岳山 空海トレイル」（2/28・香川県善通寺市）に参加。五岳山を舞台に挑戦するランナーの皆さまへ、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
大会の舞台となる五岳山は、善通寺市の西側に屏風のように連なる5つの美しい山々です。急峻な登りもありますが、海まで見渡せる絶景が楽しめます。弘法大師空海が幼少期に遊び、修行したと伝えられている場所でもあります。
シングル部門は約15km、累積標高約1,300mで、五岳山をすべて走ります。2周するダブル部門（約30km、累積標高約2,600m）、トリプル部門（約45km、累積標高約3,900m）のほか、未経験者や初心者が対象のハーフ部門は、ロードと2つの山を走る約6.5kmです。
過去最多となる363名がエントリーし、316名が出走。前日の雨でコースコンディションは万全とはいえない状況でしたが、各カテゴリーの選手たちが急坂や岩場など起伏に富んだコースに果敢に挑みました。
明日香野は「冬のわらび大福」「黒糖わらび餅」「どっさり豆大福」で、エイドステーションを彩り、ゴールを目指す選手を応援しました。レース後にはお土産としても手渡され、多くの参加者に喜んでいただきました。
明日香野はミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』を実現するために、トレイルレースでもランナーの皆さまに喜んでいただきたいとの思いから、大会に参加させていただきました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【大会概要】
大会名：第7回 善通寺五岳山 空海トレイル
開催日：2026年2月28日（土）
主 催：一般社団法人ランニングドランカーズ
会 場：総本山善通寺（香川県善通寺市善通寺町3-3-1）
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
