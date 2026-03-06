世界の仮想デスクトップインフラ（VDI）市場：2032年までに1,163億6,400万米ドル規模へ拡大、CAGR20.5％で急成長
市場概要：急速に拡大する仮想デスクトップインフラ市場
世界の仮想デスクトップインフラ（VDI）市場は、企業のデジタルトランスフォーメーションの進展とクラウドコンピューティングの普及により、急速な成長を遂げています。市場規模は2023年の217億2,400万米ドルから、2032年には1,163億6,400万米ドルへと大幅に拡大すると予測されており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）20.5％という非常に高い成長率を示す見込みです。この成長は、リモートワークの普及、セキュリティ需要の高まり、そして企業のITインフラの効率化ニーズによって支えられています。
仮想デスクトップインフラ（VDI）は、従来のデスクトップ環境をデータセンターまたはクラウド上で集中管理する技術であり、企業が安全かつ効率的にデジタルワークスペースを運用するための重要なソリューションとして注目されています。VDIは、従業員がどこからでも業務環境にアクセスできる柔軟性を提供すると同時に、IT管理の効率化やセキュリティ強化を実現する技術として、多くの企業に採用されています。
仮想デスクトップインフラ（VDI）とは何か
仮想デスクトップインフラ（VDI）は、一般的にクライアント／サーバーアーキテクチャを基盤として動作するITソリューションです。企業のデスクトップ環境やアプリケーションは中央のサーバー上でホストされ、ユーザーはインターネットや社内ネットワークを通じてそれらにアクセスします。このサーバーはオンプレミスのデータセンター、あるいはパブリッククラウドやハイブリッドクラウド環境に配置されることが一般的です。
VDI環境では、ユーザーの操作はローカルデバイス上で行われますが、実際の処理やデータ管理はサーバー側で実行されます。この仕組みは、かつてのメインフレームやUNIX環境における「ダム端末」に似た概念を持ちながらも、現代のクラウド技術や仮想化技術を組み合わせることで、高度なユーザー体験と柔軟性を提供します。仮想マシン（VM）上で動作するVDIは、企業が安全かつ効率的にデジタルワークスペースを構築するための重要な基盤となっています。
デジタルワークスペースの進化とVDIの役割
近年、企業の働き方は大きく変化しており、デジタルワークスペースの導入が急速に進んでいます。特にリモートワークやハイブリッドワークの普及により、従業員が場所に依存せず業務を遂行できる環境の構築が求められています。このような背景の中で、VDIは柔軟なワークスタイルを実現するための重要な基盤技術として注目されています。
VDIを導入することで、従業員はノートPC、タブレット、スマートフォンなどさまざまなデバイスから企業のデスクトップ環境にアクセスできます。これにより、企業はデバイス管理の複雑さを軽減し、従業員の生産性を向上させることが可能となります。また、データがサーバー側で管理されるため、データ漏洩や情報セキュリティのリスクを低減できる点も大きな利点です。
市場成長を牽引する主要要因
市場成長を牽引する主要要因