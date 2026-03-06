キャリアに“正解”はない──　多様な経験が価値に変わる成長ストーリー

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

多くの人が憧れるキャリアは、決して偶然ではない── 派遣社員から企業の未来を担う管理職へ。三井住友トラスト・パナソニックファイナンスで自らの可能性を切り開いてきた女性の、共感を呼び・挑戦を後押しする成長ストーリー。





三井住友トラスト・パナソニックファイナンスは、三井住友信託銀行とパナソニック ホールディングスを株主に持ち、法人から個人まで幅広いお客さまに対して、リースや各種ファイナンスなどさまざまな金融商品・サービスを、お客さまのニーズに合わせて提供しています。





同社では、新卒採用だけでなく、キャリア採用や派遣社員から正社員への転換など、多様なバックグラウンドを持つ社員が活躍しています。総合リース会社として企業の成長と社会貢献を支える一方で、一人ひとりが自分らしいキャリアを描ける環境づくりにも力を入れています。





そんな同社で、まさに「多様なキャリアの可能性」を体現しているのが、事業企画部CS推進課長の多々良さんです。大阪で派遣社員からスタートし、契約社員、正社員、営業職、そして管理職へ。一歩ずつ着実にステップアップしてきた多々良さん。今回は、その歩みと未来に向けた想いをご紹介します。















自分らしい働き方を求めて。当社で始まった新たな挑戦





大学在学中は明確な志望分野がなかった多々良さんは、知人の紹介で建材メーカーに新卒入社し、営業事務として社会人生活を始めました。人間関係に恵まれ仕事にもやりがいを感じていましたが、入社から約4年が経った頃、「このまま紹介された会社で特に苦労することもなく働き続けて、将来後悔しないだろうか」という不安が強まり、将来について自問自答する日々が続きました。





やがて新しい挑戦を求め、退職しました。退職後は掛け持ちで働きながら複数の職場で多様な実務経験を積み、「自分は何をしたいのか」を改めて模索する期間に入りました。さまざまな現場で働くうちに、多様な経験を経て、人の役に立つ実感と自己成長が得られるオフィスでの仕事に挑戦したいという思いが強まりました。とくにこれまでの営業事務とは異なる業務に触れて選択肢を広げられる職種に就きたいと考え、就職先を探していたところ、当社を紹介されました。こうして多々良さんの“第二のキャリア”が静かに動き始めました。





派遣社員からのスタート。業務を隅々まで見通す視点が周囲の信頼を築く





「当社には複数の事業があり、さまざまな職種を経験できるところに魅力を感じました。」と当時を振り返る多々良さん。派遣先は大阪オフィスの審査センターで、個人のお客さまから届くクレジットカードやローンのお申込みに対する審査業務を担当することに。





まず彼女が取り組んだのは、業務マニュアルの徹底的な読み込みでした。突発的なケースにも対応できるよう、自ら対処方法を整理し、ノウハウを積み上げていきます。どんな案件が来ても的確に判断できるように──そんな思いで、一つひとつの業務に真摯に向き合いました。





その姿勢は、自然と周囲の信頼を呼び、やがて契約社員への登用という形で評価につながっていったのです。





全体の流れを止めないために。小さな“気づき”を行動に変える





契約社員になってからは、自分の業務が全体のプロセスの一部であることを意識するようになったといいます。営業担当者や業務の担当者など、さまざまな部署がスムーズに動けるよう、必要な確認や連携を先回りして行うことを心がけるようになりました。





あるとき、取引先から急ぎの要望があったため、審査が滞らないよう各部署に事前連携を行ったところ、その対応に取引先から感謝の手紙をいただいたこともありました。「相手のために動いたことが言葉として返ってくるのは、本当にうれしかったですね」と多々良さんは当時の手紙を思い出すように微笑みます。





また、事業企画部や情報システム部など、これまで接点の少なかった部署の社員と関わる機会も増えました。皆さんがとても生き生きと働いている姿を見て、「自分も責任を持って活躍できる環境に身を置きたい」という思いが、次第に強くなっていったといいます。















"もっと活躍の幅を広げたい"と総合職を選択。未経験の営業へ挑戦





契約社員になって2年半後、正社員転換のタイミングが訪れます。多々良さんが選んだのは、将来的に中核業務を担う可能性もある総合職。「将来の活躍の場を増やすため、多くの選択肢を持ちたい」と考え、迷わず一歩を踏み出したそうです。その結果、未経験の営業職に挑戦することになりました。





最初は不安も大きかったものの、事務職で培ってきた業務知識に加え、これまで築いてきた人間関係が大きな支えとなりました。営業では他部署の方に業務を依頼する場面が多く、また、他拠点の営業担当者から情報提供を受けるなど、周囲から温かいサポートを得られる機会もしばしば。サポートを受けながら、一つひとつ成果を積み重ねていったのです。





東京勤務になってからは、より大きな市場で、取引先企業の本社に対して提案営業を行うという重責を担うようになりました。本社との折衝は全国に広がる拠点の営業活動に影響を及ぼすため、大きなプレッシャーもありましたが、各地の拠点と密に連携し、同じ方向を向いて取り組む体制を築いていきました。その結果、過去最高の売上を達成。2020年には社長賞を受賞することにつながりました。





事業企画部に異動し、2025年には課長に昇格。自然体のリーダーへ





営業を経験した後は事業企画部に異動し、2025年4月には課長へと昇格しました。





「責任者になるなんて想像もしていなかったので、最初はとても緊張しました」と語る多々良さん。課長としてどう振る舞うべきかを考えすぎて肩に力が入り、毎日が緊張の連続だったそうです。





しかし、外部研修の受講が転機に。完璧である必要はなく、失敗も経験として蓄積していけば良い──そんな考え方に触れ、少しずつ自然体でメンバーに向き合えるようになりました。





今は、メンバー一人ひとりの得意・不得意を丁寧に把握し、本人が自発的に能力を伸ばしていけるようサポートすることを大切にしているといいます。















これからの展望──多様な人が自分らしく活躍できる会社へ





多々良さんは、これからのキャリアについて次のように語ります。





「私の当社でのキャリアは派遣社員から始まり、多くの挑戦機会と周囲の支えのおかげで、現在は課長の役割を担っています。出世を強く望むタイプではなく、まずは目の前の仕事を丁寧にこなすことを大切にしてきました。





しかし時折『女性活躍のために昇進した』という声を耳にし、自分もそのように見られているのではないかと感じることがあります。多様な人材の活躍を推進するなかでさまざまな意見が出るのは当然で、そうした声も受け止めています。





私にできるのは日々の業務で信頼を積み重ね、行動や結果を通じて少しずつその印象を改めていくことだと考えています。いわゆる『バリキャリ』のように華やかに突き進むタイプではありませんが、地道に役割を果たす働き方も女性が活躍する一つの形だと思っています。これからもその姿勢で、後輩が安心して挑戦できる職場づくりに貢献していきたいです。」





多様な人材が活躍し、挑戦し続けられる会社を目指す同社。その中で、自分らしいキャリアを切り開いてきた多々良さんのストーリーは、多くの人に勇気を与えてくれます。