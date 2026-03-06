“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、安全・安心な品質ながらお求めやすい価格帯のプライベートブランド"スマイルライフ"より、「IH対応フライパン・シリコンキッチンツール各種」を新発売いたしました。セラミック加工・フッ素樹脂加工が施されたフライパンを7種類、衛生的にご使用いただけるキッチンツールを13種類と種類豊富に取りそろえており、使用用途にぴったりな商品が見つかるはずです。ライフでの日々のお買い物のついでにお買い求めいただけるスマイルライフ「IH対応フライパン・シリコンキッチンツール各種」は、一部店舗を除く首都圏のライフのキッチン雑貨コーナーにて販売しております。

◆商品概要（一例）

＜商品名＞スマイルライフ IH対応ちょい深フライパン26cm＜価格＞2,380円（税込2,618円）※3月はお試し価格として1,980円（税込2,178円）で販売いたします＜販売店舗＞一部店舗を除く、首都圏のライフ※ビオラル各店ではお取り扱いがございません

＜商品名＞スマイルライフ シリコーントング＜価格＞980円（税込1,078円）＜販売店舗＞一部店舗を除く、首都圏のライフ※ビオラル各店ではお取り扱いがございません

※リリース日時点の価格です

◆こだわりポイント

IH対応フライバン各種

①お手入れが簡単外面は汚れを落としやすく傷つきにくいセラミック加工、内面は高耐久でこびりつきにくく耐食性にも優れたフッ素樹脂加工が施されています。

②さまざまな調理に対応！一般的なフライパンと比較し深型タイプであるため、焼く・炒める・煮る・揚げるなど、幅広い調理方法にご使用いただける万能なフライパンです。用途に合わせてフライパンを用意する必要がなく、保管場所にも困りません。フチが外側に向かって広がる形状をしており、お料理をお皿に移す際に液だれを最小限にできる優れものです。

シリコンキッチンツール各種

シリコン素材を使用しているため、熱に強いうえにフライパンを傷つけにくい商品です。シリコンは埃がつきやすい材質ですが、スマイルライフ シリコンキッチンツール各種(※)にはUV照射加工を施しており、保管時に埃がつきにくくなるよう工夫しております。また、持ち手部分には突起があり、置いた時に先端が浮くため、衛生的にご使用いただけます。※シリコーントングは除く

◆開発者の想い

日々のお料理を楽しく便利にするフライパン・キッチンツールをご提供したいと思い、開発いたしました。フライパンはIH対応であるため、どちらのご家庭でもご使用いただけます。セラミック加工・フッ素樹脂加工が施されているため、こびりつきにくく、お手入れもしやすい商品です。キッチンツールは作業台に置いた時に先端が浮くよう設計されているため、衛生的にご使用いただけます。また、表面にはUV照射加工がされており、保管時に埃がつきにくい仕様です。このお求めになりやすいタイミングにぜひお試しいただきたいと思います。（首都圏生活関連部 課長 柴田 祐樹）

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。