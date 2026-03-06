ノベルティ菓子専門ECサイト「ノベルティのお菓子屋さん」（運営：ビーテック株式会社）は、ロール型の新しいフォーチュンクッキー『ロールフォーチュンクッキー』を発売いたしました。フォーチュンクッキーといえば半月型。その定番イメージをアップデートしたのが、細長いロール型フォーチュンクッキーです。おみくじ入りの楽しさはそのままに、形状と仕様を進化。フォーチュンクッキーの“新定番”として提案します。

■ おみくじ入りお菓子ならではの体験価値

フォーチュンクッキー最大の魅力は、“割ってみる瞬間”。ロールフォーチュンクッキーも、おみくじ入りのお菓子として、その楽しさを大切にしています。中から現れるメッセージに思わず笑顔がこぼれる。小さな驚きが、自然なコミュニケーションを生み出します。運勢タイプやオリジナルメッセージの封入にも対応し、シーンに合わせた演出が可能です。

■ フォーチュンクッキーの可能性を広げるロール型

フォーチュンクッキー制作の選択肢として、ロール型という新しい形状が加わりました。従来型フォーチュンクッキーの親しみやすさに、米粉ベースの軽やかな味わいと、安全性に配慮した印刷仕様をプラス。楽しさ・安心・デザイン性を兼ね備えたフォーチュンクッキーとして、新たなスタンダードを提案します。

■ オリジナルロールフォーチュンクッキー制作に対応

ロールフォーチュンクッキーは、オリジナル制作に対応したフォーチュンクッキーです。企業ロゴやブランドビジュアル、周年記念メッセージなどを台紙に印刷でき、用途に応じたデザイン展開が可能です。テンプレートから選べるセミオーダーと、完全データ入稿型のオリジナル制作の2タイプをご用意。フォーチュンクッキーを活用したプロモーションや記念施策に柔軟に対応します。

■ ノベルティ用途から飲食店まで幅広く活用

ロールフォーチュンクッキーは、名入れ対応可能なノベルティお菓子として、 • 展示会ノベルティ • 企業周年記念 • キャンペーン配布用食品などに活用いただけます。一方で、フォーチュンクッキー本来の使い方である、飲食店での提供用フォーチュンクッキーとしても導入可能です。レストランやカフェでの食後サービス、季節イベント時の演出など、ロール型フォーチュンクッキーならではの新鮮さを加えることができます。

■ 食品に触れても安全な紙・インクを使用

おみくじの紙片および印刷には、食品に触れても安全性に配慮した紙とインクを使用しています。おみくじ入りのお菓子として直接手に取っていただく商品だからこそ、見た目のデザイン性だけでなく、安全面にも配慮しています。ロールフォーチュンクッキーを安心して楽しんでいただくための、重要な仕様です。

■ 米粉ベースのロール型フォーチュンクッキー

ロールフォーチュンクッキーには、米粉をベースにしたクッキー生地を使用しています。軽やかな食感とやさしい味わいが特長で、幅広い世代に親しみやすい焼き菓子に仕上げました。フォーチュンクッキーとしての楽しさに加え、素材にも配慮した設計が、本商品の魅力のひとつです。

■ 商品概要

商品名：ロールフォーチュンクッキー内容：ロール型フォーチュンクッキー（おみくじ入り）仕様：個包装／おみくじ紙片入り／食品対応紙・インク使用／オリジナル印刷対応販売形式：セミオーダー・完全オリジナル制作販売サイト：ノベルティのお菓子屋さんURL：https://novelty.btech.jp/lp/rollftck/

■ 会社概要

商号：ビーテック株式会社代表者：代表取締役 石原 康次所在地：［本社］〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2032-1［長野工場］〒380-0913 長野県長野市川合新田3411［東京営業所］〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-5設立：2004年5月7日事業内容：菓子の企画・製造・販売資本金：1,000万円URL：https://btech.jp/

■ お問い合わせ

ビーテック株式会社 ノベルティのお菓子屋さんURL：https://novelty.btech.jp/お問合せフォーム：https://novelty.btech.jp/contact/※本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日時点のものです。予告なく変更する場合がございます。