株式会社Ryuki Design（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、Amazon商品ページ向けLP制作の実績として、株式会社クランリー（愛知県名古屋市）の商品「気軽に楽しむ蒸籠生活」のLPデザインを制作しました。制作したLPをAmazonの商品ページで活用した結果、約1ヶ月間でCVR（コンバージョン率）が2％向上する成果が確認されました。本リリースでは、Amazon商品LP制作による実績事例として、その概要とLPコンセプトについて紹介します。

株式会社Ryuki Designは、Amazon商品ページ向けのLP制作サービスを提供しています。この度、株式会社クランリー（愛知県名古屋市）が販売する商品「気軽に楽しむ蒸籠生活」のAmazon商品ページ用LPを制作しました。制作したLPをAmazon商品ページで活用した結果、約1ヶ月間の運用においてCVR（コンバージョン率）が2％向上する成果が確認されました。本事例は、商品特徴や利用シーンを分かりやすく伝えるLPデザインを構築することで、ユーザーの理解を促進し、購買行動につながる導線を整えたことが成果につながった事例です。

Amazon商品LP制作の重要性

Amazonで商品を販売する場合、商品画像や説明だけでは商品の魅力を十分に伝えきれないケースがあります。そのため、商品の特徴や利用イメージ、価値を分かりやすく伝えるLP構成が重要になります。株式会社Ryuki Designでは、EC商品に特化したLP制作を行い、商品の魅力を整理したうえで視覚的に伝わりやすいページ構成を制作しています。Amazon商品LPを制作することで、ユーザーが商品内容を理解しやすくなり、結果として購入率の改善につながる可能性があります。今回の「気軽に楽しむ蒸籠生活」のLP制作も、商品の特徴や使い方を分かりやすく整理し、ユーザーが商品利用のイメージを持ちやすい構成で制作しています。

蒸籠商品LP制作の背景

商品「気軽に楽しむ蒸籠生活」について

「気軽に楽しむ蒸籠生活」は、蒸籠を使った料理を日常の食生活に取り入れることを目的として企画された商品です。天然竹を使用した蒸籠を中心に、蒸し布や専用シート、レシピ集などをセットにすることで、蒸籠料理を初めて使用する人でも取り入れやすい商品構成となっています。蒸すというシンプルな調理方法は、素材本来の旨味を引き出す調理方法として知られており、油を使わないヘルシーな料理としても注目されています。本商品は、蒸籠料理の魅力を日常の食事に取り入れることを目的に開発された商品です。

Amazonでは多くの商品が掲載されているため、商品の特徴や魅力を分かりやすく伝えるページ構成が重要になります。そこで、商品の特徴や利用シーンを整理し、ユーザーが商品内容を理解しやすいLPを制作しました。

蒸籠を通じた食生活提案のLPデザイン

手軽で豊かな食生活を提案するLPコンセプト

今回制作したLPのコンセプトは、蒸籠を通じて「手軽で豊かな食生活」を提案することです。蒸すというシンプルな調理方法により、素材本来の旨味を引き出しながら、健康的でやさしい料理を気軽に楽しめるライフスタイルを表現しています。蒸籠料理は特別な調理技術を必要とせず、食材を蒸すだけで素材の味を活かした料理を作ることができます。本LPでは、蒸籠料理の魅力や利用シーンを分かりやすく整理し、蒸籠を使った食生活のイメージが伝わる構成を意識して制作しました。

初心者でも始めやすいセット内容の訴求

本商品は天然竹を使用した蒸籠に加え、蒸し布や専用シート、レシピ集などがセットになっており、蒸籠料理を初めて使う人でもすぐに調理を始めることができる構成になっています。また、日本企画の商品である安心感や料理研究家監修のレシピを紹介することで、日常の食卓に取り入れやすい実用性と信頼性をLP内で伝えています。これにより、ユーザーが商品を使用した際の具体的なイメージを持ちやすくし、購入検討をサポートするページ構成としています。

Amazon商品LP制作サービス

Amazon販売ページの訴求力を高めるLP制作

株式会社Ryuki Designでは、Amazonで商品を販売する事業者向けに、商品ページの訴求力を高めるLP制作サービスを提供しています。Amazonでは多くの商品が掲載されているため、商品画像やテキスト情報だけでは商品の特徴や価値を十分に伝えることが難しい場合があります。そこで、商品の魅力や利用シーン、特徴などを整理し、ユーザーに分かりやすく伝えるLPデザインを制作することで、商品理解を促進し購買につながるページ構成を構築します。今回の「気軽に楽しむ蒸籠生活」のLP制作でも、商品の特徴や利用イメージを整理し、ユーザーが商品内容を理解しやすい構成でページを制作しました。

LP制作を行うRyuki Designとは

LP制作に特化したデザイン会社

株式会社Ryuki Designは、ランディングページ（LP）制作を中心としたデザイン事業を展開している企業です。ECサイトや商品販売ページなど、売上や問い合わせにつながるLP制作を専門としており、これまでに多くの企業のLP制作を手がけてきました。同社では、商品の特徴やターゲットユーザーを整理し、ユーザーにとって理解しやすいページ構成と視覚的に伝わりやすいデザインを意識したLP制作を行っています。また、デザイン制作を社内で一貫して行う体制を整えており、制作のスピードと品質の両立を目指しています。今回の「気軽に楽しむ蒸籠生活」のLP制作も、商品の魅力や利用イメージを分かりやすく伝えることを目的として制作された事例の一つです。