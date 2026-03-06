株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」）は、三井住友フィナンシャルグループ（SMBCグループ）の株式会社BPORTUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 一基、以下「BPORTUS」）と、介護・教育をはじめとした各種業界の現場課題を解決するDXスタンダードの提供において事業提携しました。本提携により、クラブネッツが持つLINE公式アカウントを基軸としたDXプロダクトと、BPORTUSが提供する現場に密着したBPO（業務受託）サービスを統合。単なるツールの提供に留まらず、現場のオペレーションに深く合致した実効性の高いソリューションを提供し、持続可能な現場環境の創出を強力に推進します。

■提携の意義：現場の「実務課題」を「信頼」と「実装力」で解決する

例えば介護・教育業界などは、エッセンシャルワーカーの負担軽減が喫緊の課題である一方、日々の業務に追われIT導入の検討や運用が定着しにくいという「運用の壁」を抱えています。本提携は、SMBCグループのBPORTUSが持つ「現場の細部まで踏み込むBPO・経営支援」と、クラブネッツの「LINE公式アカウントを基軸にした高度な現場実装力」を掛け合わせるものです。単なるシステムの提供に留まらず、経営の根幹から現場の細かな実務フローまでを「人のサポート」と「デジタル」で繋ぐことで、これからの時代に求められる「持続可能な施設運営」への転換を強力に支援します。

■「次世代型運営モデル」が実現する2つの革新

1. 【実務の革新】BPOとLINE公式アカウントの活用による「事務負担の最小化」電話応対や紙の連絡帳といったアナログ業務の機能を、全世代が使い慣れたLINE公式アカウントに実装。さらに、導入・運用の定着をBPORTUSのBPOサービスがバックアップすることで、現場の心理的ハードルを解消します。2. 【連動の革新】「経営コンサル × IT実装」のシームレスな解決BPORTUSの経営コンサルティングを通じて可視化された「組織のボトルネック」に対し、クラブネッツが即座に最適なITソリューションを構築。経営戦略と現場のオペレーションが乖離することなく、BPOサービスと連動した「実効性の高いDX」をスピード感を持って実現します。

■今後の展開

本提携を皮切りに、介護・教育業界のみならず、フィットネスジム、塾、各種スクール、自治体など、定期的な集金が発生するあらゆる業種へサービスを導入していきます。今後は蓄積された決済データとCRM（顧客管理）の連動をさらに強化し、個々のユーザーに最適化された購買体験の提供を目指します。