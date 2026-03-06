株式会社パリミキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤田将広）は、世界緑内障週間に合わせて日本緑内障学会が主催する「ライトアップinグリーン運動」に賛同し、本社および国内と海外の主要店舗を緑内障のシンボルカラーであるグリーンにライトアップいたします。

■世界緑内障週間

世界緑内障週間は、世界緑内障連盟（World Glaucoma Association）と緑内障に関する患者団体の世界緑内障患者連盟（World Glaucoma Patients Association）が実行組織となり、2008年から世界一斉に行われている緑内障啓発のための国際的イベントです。毎年3月上旬の1週間を世界緑内障週間(World Glaucoma Week)と定め、無料眼科検診、講演会などさまざまなアイデアによる啓発活動を各国・各地域の実情に合わせて行われており、今年は3月8日(日)～14日(土)に実施されます。

■「ライトアップinグリーン運動」

「ライトアップinグリーン運動」は、緑内障の認知と啓発に向けて、各地のランドマークや医療施設等をグリーンにライトアップする日本緑内障学会が主催する運動です。2015年に日本全国５か所で開始されましたが、年を重ねるごとに運動の輪は大きく拡がり、2025年には海外を含む計1500か所以上の施設で実施されました。

■「緑内障」は早期発見、適切なタイミングでの治療が重要

緑内障とは、主に眼の圧力（眼圧）が高くなることによって視神経が傷つき、徐々に視野が狭くなっていく疾患で、日本における中途失明原因の第１位となっています。一方で、医療の進歩により早期発見と適切な治療を継続することで進行をできるだけ遅らせ、日常生活に支障のないレベルにとどめることができる場合も増えています。パリミキホールディングスは、「早期発見・継続・希望」をメッセージとして、正しい緑内障の認知、啓発を目的としたこの活動に賛同し、当社のパーパスである『「トキメキ」と「あんしん」でお一人おひとりをより豊かに』を実現するためのサステナビリティを巡る取り組みのひとつとして、この活動に積極的に参加し、「見ること、見えること」の大切さを伝えてまいります。

■昨年度の実施の様子

■ライトアップ実施施設

株式会社 パリミキホールディングス

海外・店舗

【中国】上海市 | 徐家汇アイケアセンター店・金虹橋アイケアセンター店・南方眼鏡広場アイケアセンター店 松江開元アイケアセンター店・世紀汇アイケアセンター店・久光アイケアセンター店 【フィリピン】 Japan Eye Center

国内・施設

【東京都】品川本社

診療所・病院



【神奈川県】 さがみメディカルモール

株式会社 パリミキ

【宮城県】 南光台店【茨城県】 つくば学園店・牛久店 ・水戸店・日立店 【栃木県】 宇都宮陽南店・小山店 【埼玉県】 越谷店・鴻巣店 【千葉県】 成田美郷台店・南流山店・茂原バイパス店 【神奈川】横須賀店・さがみメディカルモール店 【新潟県】長岡店・新潟店 【長野県】長野大通り店 【富山県】高岡店 【石川県】金沢店 【岐阜県】大垣店 【静岡県】藤枝店 【愛知県】豊橋店 【三重県】津南店・四日市松本街道店 【滋賀県】長浜店 【京都府】桂店・松井山手店 【大阪府】八戸ノ里店 【兵庫県】たつの店 ・三木店 ・今宿店 ・加古川明幹本店・豊岡店 ・西神戸店・川西中央店・姫路北店 プリコ六甲道店 【奈良県】桜井店・平城店【鳥取県】米子店 【島根県】安来店 【岡山県】高柳店・岡山駅前店・下中野店・あかいわ山陽店・玉野店・津山店・児島店 【広島県】五日市店【山口県】山口店・宇部店 【徳島県】阿南店 【香川県】丸亀店・坂出店・高松レインボー店 【高知県】高須店 【愛媛県】フジグラン西条店・新居浜店 【福岡県】八幡西店 【佐賀県】佐賀店 【熊本県】玉名店 【鹿児島】宇宿店

株式会社 金鳳堂

【北海道】丸井今井札幌店 【埼玉県】まるひろ川越店 【東京都】京橋本店 【長野県】ながの東急店

■世界緑内障週間に関連した当社におけるその他の活動

当社がベトナム・ハノイで運営する「日本国際眼科病院」においても、世界緑内障週間に合わせ、以下の緑内障の啓発運動を実施いたします。●緑内障の疑いのある全ての患者様を対象にした無料の眼圧チェック ●リーフレットの配布、SNS等による緑内障についての情報発信●3月の毎週木曜日に「緑内障無料検診」の実施と、緑内障患者様のご家族を対象に「眼圧無料検査券」を配布

【日本国際眼科病院（JIEH , Japan International Eye Hospital）】

お客様の眼を総合的に治療・サポートできる新しい眼科医療・眼鏡店融合型の施設として、2014年にベトナムの首都ハノイに設立いたしました。高度な医療の専門的知識と最新の医療機器システム、そして質の高いホスピタリティを提供することにより、設立当初より多くの方々にご利用いただき、現地の皆様よりご支持をいただいております。U R L：https://jieh.vn/ja/

◆会社概要

会 社 名：株式会社 パリミキホールディングス設 立：1950年1月27日代 表 者：代表取締役社長 澤田将広資 本 金：59億1,301万5千円U R L：https://www.paris-miki.com/