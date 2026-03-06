TOKAI RADIOは3月11日(水)に「TOKAI RADIO One Day Special『ゆず 心音』」と題し、同日発売のニューアルバム「心音」を特集する。アルバム収録曲を中心に、過去のヒットナンバーや名曲をリスナーのリクエストとともに紹介する。

リクエストを送ると「ゆず NEW ALBUM『心音』B2告知ポスター」やギフトカード3000円分が当たる

TOKAI RADIOはリスナーからゆずの楽曲のリクエストや、曲にまつわるエピソードを募集している。参加者の中から抽選で「ゆず NEW ALBUM『心音』B2告知ポスター」やギフトカード3000円分が当たるチャンスも用意されている。当日は、リスナーからのリクエストとともにゆずの楽曲をたっぷりと届ける。対象番組は、GRooVE929 (6:30～9:00)、Paradise(9:00～11:00)、LIFE HACKERS！(11:00～13:00)、OH! MY CHANNEL!(13:00～15:00)、bre:eze(15:00～17:00)の5番組。また、3月13日(金)22時00分から24時00分まで「ゆずのオールナイトニッポン GOLD」(ニッポン放送制作)の放送も決定している。

https://www.tokairadio.co.jp/sp/onedaysp20260311.html

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：TOKAI RADIO One Day Special「ゆず 心音」■実施日：2026年3月11日(水)■対象番組：GRooVE929 (6:30～9:00)Paradise(9:00～11:00)LIFE HACKERS！(11:00～13:00)OH! MY CHANNEL!(13:00～15:00)bre:eze(15:00～17:00)■メッセージボード：応募フォーム■X：@tokairadio■ハッシュタグ：#TOKAIRADIO