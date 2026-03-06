株式会社アパックスホーム（本社：福岡県福岡市）は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進するため、2026年2月6日にSDGs宣言を策定しました。同社ではSDGsの取り組みの一環として、ライフスタイルの変化に対応できる「可変性のある住宅設計」を推進し、長く住み続けられる住まいづくりに取り組んでいます。

子どもが独立した後の「子ども部屋」問題に着目

近年、子育て期に合わせて設計された住宅において、子どもが独立した後に使われなくなる子ども部屋が課題として指摘されています。家族構成や働き方が変化する中で、住宅には将来の暮らしの変化に対応できる柔軟な設計が求められています。

暮らしの変化に対応する「可変設計住宅」

アパックスホームでは、将来の暮らし方を見据えた可変性のある住宅設計を採用しています。これは大規模なリフォームを前提とするものではなく、設計段階から将来の使い方を想定することで、暮らしの変化に対応しながら長く住み続けられる住宅を目指すものです。例えば・子どもが小さい間は広いプレイスペース・成長後は個室として利用・独立後は書斎や趣味の部屋として活用など、家族のライフステージに合わせた使い方が可能です。

不動産活用と地域課題の解決

同社では住宅事業に加え、不動産仕入れ専門チームによる未公開物件の取り扱いや、不動産投資セミナーの開催なども行っています。空き家や遊休不動産の活用を促進することで、地域の住環境の維持やまちづくりにも貢献しています。

環境配慮型住宅の推進

環境面では・住宅の気密測定による断熱性能の可視化・太陽光発電や蓄電池を活用した住宅提案などを行い、省エネルギー住宅の普及にも取り組んでいます。

今後の展望

アパックスホームでは、住宅を長く住み続けられる資産として考え、SDGsの理念に基づいた住まいづくりを推進していきます。今後も、暮らしの変化に対応できる住宅設計と地域の不動産活用を通じて、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

