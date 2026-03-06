株式会社パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役：恒吉 裕司、以下「パリミキ」）は、株式会社シャルマンのオリジナルブランド「Urban Trail CARMANT（アーバントレイル シャルマン）」から2027年に発売の「UT sunglasses（ユーティーサングラス）」と鼻パットのないフレームのパリミキオリジナルブランド「POWANT（ポワント）」とコラボレーションした限定1モデルを、2026年3月6日（金）より販売開始いたします。また、コラボモデル発売を記念し、UT sunglassesの2モデルを、パリミキにて同日より先行販売いたします。

◆ 美容のための紫外線対策が生んでいた、本末転倒なお悩み

近年、健康と美しさを守るための紫外線対策として、サングラスは日常の必需品となりました。しかし、そこには「仕方ない」と諦められていた小さな我慢がありました。サングラスをかけることで起こる、「鼻に赤くパッドの跡が残る」「パッドの摩擦でメイクが崩れてしまう」「かけていることで色素沈着しないか気になる」といったお悩みです。美しくいるために使用しているはずのサングラスが、時として美しさを損なう不安を生んでしまう、そんな矛盾がありました。

◆ その矛盾を諦めない！常識を覆す「鼻パッドなしサングラス」という新しい選択肢

この矛盾を解消し、紫外線対策という美容習慣をストレスなく楽しんでいただくための、新しい選択肢。それが、株式会社シャルマンの鼻パッドなしサングラス「UT sunglasses（ユーティー サングラス）」です。最大の特長は、鼻パッドを完全になくしたこと。最も跡が残りやすく、メイク崩れが目立つ「鼻まわり」の負担をゼロにしたサングラスです。

◆ 「鼻で支える」から「頬で支える」へ。目立たない新構造で着用時の美しさも損なわない

UT sunglassesは、つるの内側にある前モダンを頬骨の上に載せることで、鼻パッドがなくてもお顔にフィットする設計になっています。前モダンは、つるに隠れやすい太さとカラーを採用しており、目立ちにくくなっています。鼻パッドがないことを感じさせない自然なデザインで、サングラス本来のおしゃれさを楽しみながら、ストレスフリーな紫外線対策を叶えます 。

◆商品概要

パリミキ限定！POWANTコラボモデル

〇POWANT×UT sunglasses UT35502M全4色 52サイズ 16,500円(税込)柔らかい印象のボストンシェイプ。女性がかけやすいコンパクトなサイズ感にこだわりました。日常使いしやすい肌なじみの良いカラーで、レンズは紫外線99％カットです。

先行販売モデル

〇UT sunglasses UT35500全4色 54サイズ 16,500円(税込)

〇UT sunglasses UT35501全4色 53サイズ 16,500円(税込)

◆販売店舗

店舗：パリミキ、オプティックパリミキ（店舗によりお取り寄せの場合がございます）オンラインショップ：https://onlineshop.paris-miki.co.jp/shop/brand/urbantrail/

◆会社概要

会社名：株式会社 パリミキ設立：2009年１月１５日代表者：代表取締役社長 恒吉 裕司資本金：1億円事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーンURL: https://www.paris-miki.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ

株式会社 パリミキ商品担当 久田hana.hisada@paris-miki.jp

※記載の情報は、発表時点のものです。※最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。