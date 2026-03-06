広島ホームテレビ（広島市中区）は、3月28日（土）「リトル・ママフェスタ」を開催します。子育て中のパパママ必見の情報や、ぽるぽるとの撮影会、アナウンサーによる絵本読み聞かせなど、様々な企画を実施します。

▷開催日時：2026年3月28日（土）午前10時～午後４時▷会 場：県立広島産業会館 西展示館（広島市南区比治山本町16-31）▷参 加 費：無料（要予約）

https://event.l-ma.co.jp/festas/chugoku/hiroshima2026mar/

ぽるぽるとの撮影会や、アナウンサーによる絵本の読み聞かせのほか、小さなお子さんも楽しめる企画も充実！ぜひ、お子さんと一緒に遊びに来てください。

◆アナウンサーによる絵本読み聞かせ（10:30～/13:30～）

◆ぽるぽる撮影会

「ピタニュー」のスタジオを背景に、ぽるぽると一緒に写真を撮ろう！10:00～10:30 / 11:00～11:30 / 13:00～13:30 / 14:00～14:30 / 15:00～15:30（予定）

◆子どもの足形を残そう♪ オリジナルキーホルダーづくり

お子さまの足形を取ってかわいいキーホルダーに！ 立っちできない小さなお子さまでも大丈夫です。 （1歳以上であれば手形もお選びいただけます）参加費：500円（午前20組 / 午後20組）

主 催：リトル・ママフェスタ実行委員会／株式会社エンファム.特別協賛：広島ホームテレビ後 援：広島市