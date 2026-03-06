『伊藤達人 テノール・リサイタル』が2026年5月6日 (水・祝) に銀座 王子ホール（東京都中央区銀座4-7-5）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/13352https://l55ok.hp.peraichi.com/entertainment_office_site_1p_1

オペラの舞台を中心に活動しているテノール歌手・伊藤達人が、5月6日、オール歌曲プログラムによるリサイタルを開催いたします。本公演では、詩とピアノのみの繊細な空間で、言葉と声そのものに真摯に向き合います。シューマン《詩人の恋》では恋に揺れる繊細な心理を丁寧に描き、トゥリーナ《歌のかたちの詩》では色彩豊かなスペイン歌曲の魅力を鮮やかにお届けいたします。オペラで培われた表現力が、歌曲の世界で新たな表情を見せるひとときを、ぜひお楽しみください。

プロフィール

伊藤達人 Tatsundo Ito

福島県出身。東京藝術大学卒業、同大学院及び新国立劇場オペラ研修所修了。文化庁在外研修員としてベルリンにて研鑽を積む。2016年『ナクソス島のアリアドネ』 ブリゲッラで東京二期会オペラデビュー。その後、二期会創立70周年記念公演『パルジファル』にて題名役、『影のない女』 皇帝、『イオランタ/くるみ割り人形』ヴォデモン伯爵等で出演。日生劇場では『魔笛』 武士Ⅰ、『ヘンゼルとグレーテル』魔女、『ランメルモールのルチア』 アルトゥーロで出演。また新国立劇場では 『夜鳴きうぐいす』漁師、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』 ダーヴィット、『こうもり』 アルフレード、『さまよえるオランダ人』 舵手、『ヴォツェック』 アンドレスで出演。更に、石川県金沢市出身の哲学者・鈴木大拙の生涯を描いたオペラ 『禅』 にて鈴木大拙役で出演と、幅広いレパートリーを持つ。オペラの他にも、新国立劇場演劇制作ミュージカル 『パッション』 にてトラッソ中尉で出演。ヘンデル 『メサイア』 、ベートーヴェン 『第九』 オルフ 『カルミナ・ブラーナ』 等のソリストとしても活躍。二期会会員。

公演概要

『伊藤達人 テノール・リサイタル』公演日時：2026年5月6日 (水・祝) 13時30分 開場／14時00分 開演（上演時間 約2時間）会場：銀座 王子ホール（東京都中央区銀座4-7-5）■出演者テノール：伊藤達人ピアニスト：松田祐輔■チケット料金自由席：5,000円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com