株式会社買取王国（本社:愛知県名古屋市、代表取締役:長谷川和夫、以下買取王国）は、東海地方を中心にリユースショップを店舗展開しています。2026年3月14日（土）～2026年3月29日（日）の期間、買取王国・良品買館・マイシュウサガール・WHYNOTを巡って買い物をすると、ポイントやお得なクーポンをゲットできる「お買い回りフルマラソン！キャンペーン！」を実施いたします。

■お買い回りフルマラソン！キャンペーン！概要

買取王国では、2026年3月14日（土）～2026年3月29日（日）の期間、買取王国・良品買館・マイシュウサガール・WHYNOTを巡って買い物をすると、ポイントやお得なクーポンをゲットできる「お買い回りフルマラソン！キャンペーン！」を実施いたします。この機会に是非お得に商品をお買い求めください。キャンペーン概要はこちらURL：https://okoku.jp/sale/campaigns/event/※キャンペーンの参加には、買取王国 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。（良品買館のカード会員様も新たにアプリでのご登録が必要となります）アプリのダウンロードはこちら：https://yappli.plus/kaitoriokokuアプリ紹介ページはこちら：https://www.okoku.jp/ec/sp?F=app-info

【対象店舗】

買取王国（ホビー買取王国高畑店・買取王国良品買館宝塚インター店含む）・良品買館・マイシュウサガール・WHYNOT※良品買館（上田バイパス店・米子米原店）・工具買取王国・おたから買取王国・KOVは対象外となります。店舗一覧：https://www.okoku.jp/inc/shop/

【キャンペーン期間】

2026年3月14日（土）～2026年3月29日（日）※期間中に同時開催！※3月20日（金）～3月22日（日）マイシュウサガール半田インター店・岐阜北方店 合同周年祭3月27日（金）～3月29日（日）買取王国可児店・多治見店・岐南店 合同周年祭

【特典１ お買い回りマラソンでポイントゲット！】

キャンペーン期間中に店舗でお買い物すると後日、ポイントがもらえます。お買い物をした店舗数に応じて貰えるポイントがどんどんアップしていくお得なキャンペーンです。

【特典２ お買い回り店舗数ランキングTOP100のお客様にスペシャルクーポンプレゼント！】

お買い回りの店舗数が上位100位以内のお客様に、スペシャルクーポンをプレゼントいたします。

【特典3 店舗に行って１０％OFFのクーポンをゲット！！】

キャンペーン期間中は、各店舗に設置してあるQRコードを読み込むと、その場で使える特別クーポン（購入商品1点10%OFF）をご用意しています。この機会に、お得にお買い物をお楽しみください！

この機会に是非お得に商品をお買い求めください！