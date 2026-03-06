一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、2026年3日20日（金）から開催される人気ゲーム「文豪とアルケミスト」とのタイアップ企画「那須塩原文学散歩×文豪とアルケミスト」のオリジナルグッズや等身大パネルの設置場所の詳細を公開いたします。昨年実装された与謝野鉄幹を含む、塩原を訪れた文豪たちのオリジナル限定グッズは、那須塩原市らしいデザインを取り入れたものとなっております。

さらに、那須塩原駅と塩原温泉を結ぶ直通シャトルバスをタイアップ期間の土日祝日限定で運行いたします。ご乗車いただいた方には特典をご用意しております。

キービジュアルを使用したクリアファイル

タイアップ期間中、塩原温泉街に設置されている文学碑を巡るスタンプラリーを実施します。台紙を受け取り、スタンプを６つ全て集めると尾崎紅葉と与謝野鉄幹が描かれた限定クリアファイルをプレゼントいたします。尾崎紅葉は、秋になると真っ赤に染まる紅葉の名所として知られている「紅の吊橋」を背景に、与謝野鉄幹は、今回特別企画展の開催が決定した「塩原もの語り館」を背景にしております。クリアファイルの受取場所は、那須塩原市観光局もしくは塩原温泉観光協会の2か所となります。

スタンプラリー情報

・実施期間：2026年3月20日（金）～4月19日（日）・参加費：無料・スタンプスポット：塩原もの語り館（尾崎紅葉）、満寿家（与謝野鉄幹）、上会津屋（国木田独歩）、塩原温泉湯っ歩の里（夏目漱石、室生犀星）、ホテルニュー塩原湯仙峡（谷崎潤一郎）・所要時間：徒歩で約1時間・台紙・クリアファイルの受取場所：那須塩原市観光局、塩原もの語り館※のぼり旗がスタンプ台の目印です。※お一人様1回限りです。

「那須塩原文学散歩×文豪とアルケミスト」限定缶バッジ

本タイアップで登場するキャラクター10人それぞれの缶バッジを塩原温泉周辺の飲食店、観光施設、宿泊施設などで販売します。那須塩原市の市の花である「ヤシオツツジ」と紅の吊橋周辺に多い「イロハモミジ」をあしらったデザインとなっており、今回のタイアップ限定缶バッジとなっております。缶バッジは、等身大パネルを設置する施設にて販売します。

シックなデザインの紙袋

缶バッジ販売施設にて限定缶バッジを含む施設の商品をご購入いただいた方には、期間限定の紙袋をお付けいたします。「文豪とアルケミスト」と塩原温泉をイメージしたロゴを使用したシックなデザインとなっており、A4サイズが入る大きさとなっています。

等身大パネル

今回登場するキャラクター10人の等身大パネルを塩原温泉周辺の飲食店、観光施設、宿泊施設など全８か所に設置します。さらに、尾崎紅葉は紅の吊橋前に、与謝野鉄幹は塩原もの語り館内に設置するため、スタンプを集めるともらえるクリアファイルと同じ構図で写真を撮ることができます。

【設置キャラクター】夏目漱石、谷崎潤一郎、島崎藤村、室生犀星、尾崎紅葉、国木田独歩、幸田露伴、徳冨蘆花、斎藤茂吉、与謝野鉄幹

缶バッジ購入・等身大パネル設置場所

・夏目漱石：塩原温泉湯っ歩の里（足湯施設）・谷崎潤一郎：蕎麦カフェHiro（飲食店）・島崎藤村：しおばら千二百年物語/BLESS（飲食店、土産物店）・室生犀星：塩原温泉湯っ歩の里（足湯施設）・尾崎紅葉：塩原もの語り館（観光施設）・国木田独歩：上会津屋（宿泊施設）・幸田露伴：亀屋本舗（土産物店、とて焼販売店舗）・徳冨蘆花：もみじ谷大吊橋（観光施設）・斎藤茂吉：チーズガーデン塩原珈琲（飲食店、土産物店）・与謝野鉄幹：塩原もの語り館（観光施設）※スタンプラリースポットのキャラクターとは異なる場合があります。

期間限定シャトルバス運行

那須塩原駅と塩原温泉を結ぶ交通手段として、タイアップ期間の土日祝日限定でシャトルバスを運行いたします。

・運行日3月：20日（金）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）4月：4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日）・運行時間往路：JR那須塩原駅（西口）10:00発 塩原温泉湯っ歩の里11:00着復路：塩原温泉湯っ歩の里15:30発 JR那須塩原駅（西口）16:30着・料金片道／大人1,500円 小・中学生800円・定員各便40名・精算方法現地払い、現金のみ出発時間までに下記の場所でお支払いをお願いいたします。往路：ＪＲ那須塩原駅西口2階 那須地区総合観光案内所復路：塩原温泉湯っ歩の里 出口前※お支払いいただいた方に整理券をお渡しいたします。乗車時、バス運転手に整理券をお渡しください。・乗車特典整理券と引き換えに乗車特典をお渡しいたします。往路：「那須塩原文学散歩×文豪とアルケミスト」限定オリジナル栞、塩原温泉湯っ歩の里利用券復路：「那須塩原文学散歩×文豪とアルケミスト」限定オリジナル栞、温泉入浴剤※往路と復路でオリジナル栞のデザインは、異なります。・集合・出発場所〇往路集合：ＪＲ那須塩原駅西口2階 那須地区総合観光案内所出発：JR那須塩原駅（西口）バスロータリー〇復路集合：塩原温泉湯っ歩の里 出口前出発：塩原温泉湯っ歩の里 駐車場・ご予約ご乗車は事前予約が必要です。片道ずつのご予約となりますので、往復のご乗車をご希望のお客様は、往路・復路それぞれのご予約をお願いいたします。当日、空席がある場合は、予約していないお客様でもご乗車いただけます。キャンセルする場合は、那須塩原市観光局（0287-46-5326）にご連絡ください。ご予約はこちら：https://nasushiobara-kanko.jp/experience/

開催概要

・イベント名：那須塩原文学散歩×文豪とアルケミスト・開催期間：2026年3月20日（金）～4月19日（日）・開催場所：栃木県那須塩原市 塩原温泉一帯・主催：一般社団法人那須塩原市観光局・協力：株式会社クリーク･アンド･リバー社・公式サイト：https://nasushiobara-kanko.jp/・公式X：那須塩原市観光局【公式】（@nkankoukyoku）タイアップ企画の詳細は、那須塩原市観光局X、ホームページにて随時更新していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人那須塩原市観光局〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4TEL：0287-46-5326