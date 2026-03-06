発行:2026年3月5日

DUNLOPとFALKENの2台体制で2026年ニュル24時間に参戦



DUNLOP （社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本 悟）は、2026年のADAC RAVENOL 24h Nürburgring（ニュルブルクリンク24時間耐久レース）において、「DUNLOP Motorsport（ダンロップ モータースポーツ）」としてDUNLOPカラーのポルシェを投入し、DUNLOPとFALKEN（ファルケン）の2ブランドによる2台体制でレースに参戦することを決定しました。

当社は、コミュニケーションブランドを「DUNLOP」に統一し、グローバル市場におけるプレミアムブランドとしての地位確立を目指すブランド価値向上戦略の一環として、ニュルブルクリンク24時間レースおよびNLS（ニュルブルクリンク耐久レース）に参戦します。象徴的なカラーリングをまとったポルシェ911 GT3 Rを投入し、世界屈指の過酷なサーキットを舞台に、技術力とブランド価値のさらなる向上を図ります。

DUNLOP Porsche 911 GT3 R

FALKEN Porsche 911 GT3 R

■DUNLOP Motorsport

参戦車両のポルシェ911 GT3 Rは、昨年、当社がオフィシャルタイヤパートナーとして参画したPlayStation®5/PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモ７』の開発元であるポリフォニーデジタルのデザインチームが新たに手がけたイエロー×ブラックの“ダンロップカラーデザイン”を採用し、歴史的名車を想起させる「17」番が掲出され、伝統と最新技術を結びつけたデザインにより、ブランド価値を体現しています。DUNLOPは世界で最も過酷なサーキットの一つであるニュルブルクリンク北コースを、開発とブランド発信の重要な舞台と位置づけています。技術力、妥協なきパフォーマンス基準、そしてグローバルブランドとしての強さを示しながら、1888年から続く革新の歴史をさらに進化させていきます。

■FALKEN Motorsports

FALKEN Motorsportsは“強さの維持”を掲げ、前年のNLSで5勝、4度のワンツーフィニッシュ、12回の表彰台、2度のポールポジションという圧倒的な成績を収め、2024年に続きNLSスピードトロフィーを連覇しました。1999年以来、24時間レースの常連として存在感を示しており、2026年も24時間レースおよびNLSへの参戦を継続します。マシンは象徴的なティール＆ブルーのカラーリングと、ドイツ拠点「44番地」に由来する「44」番を継続し、ブランドの一貫性を体現します。さらに、元プロサッカー選手マックス・クルーゼ率いるMax Kruse Racingとの協力関係も継続し、FALKENタイヤで多数のクラス優勝を重ねています。また、FALKENは24時間レースとのパートナーシップ契約を2028年まで延長しており、NLSでは全車両にロゴが掲出されるなど、競技面・イベント面の双方で存在感を強めています。

■ニュルブルクリンク耐久シリーズ概要

ドイツのニュルブルクリンクを舞台に行われる全8戦の耐久レースシリーズです。年に1度開催される24時間耐久レースとは異なり、各レースは4時間から12時間で行われています。 車両メーカーやタイヤメーカーは、24時間レースでの勝利を目指すためのテストフィールドとしてこの「ニュルブルクリンク耐久シリーズ」を活用しており、多くの有力チームが参戦しています。レースで使用されるコースは24時間耐久レースとほぼ同じ一周約25㎞。約170のコーナー、高低差約300m、狭いコース幅、そして波打つ滑りやすい路面が特徴の過酷この上ないサーキットです。

■2026年 ニュルブルクリンク24時間耐久レース参戦計画概要

当社は2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。

DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。

ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。

<商品・イベントに関するお問い合わせ先>

