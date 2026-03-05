心拍・睡眠モニタリング搭載、多彩なスポーツモード対応。ウェアラブル市場の成長を背景に"日常健康管理の新定番"を提案L&Lライブリーライフ株式会社は、健康管理機能と日常利便性を両立した新型スマートウォッチを発売いたしました。販売価格は2,480円（税込）。拡大を続けるウェアラブル市場に向け、高機能ながら手に取りやすい戦略価格を実現しました。

健康志向の高まりとウェアラブル市場の拡大背景

https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/w302216/https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/w302606.html

近年、日本では健康志向の高まりや生活習慣の可視化ニーズの増加を背景に、スマートウォッチをはじめとするウェアラブルデバイス市場が拡大傾向にあります。特に、心拍数や睡眠状態を日常的に把握できる機能への関心は高く、働き世代を中心に"毎日の体調を手元で管理する"ライフスタイルが定着しつつあります。

1.85インチ高精細大画面で優れた視認性を実現

今回発売された新モデルは、1.85インチの高精細大画面ディスプレイを採用。視認性に優れ、着信情報やメッセージ通知、健康データ、運動記録などをひと目で確認可能です。大画面設計により、初めてスマートウォッチを使用する方でも直感的に操作できます。

Bluetooth通話機能で日常利便性を向上

Bluetooth通話機能を搭載し、スマートフォンと接続することで、着信応答や通話操作を手元で完結できます。移動中や家事中、オフィスワーク中でもスマートフォンを取り出すことなくコミュニケーションが可能となり、日常の利便性を大幅に向上させます。

心拍・睡眠モニタリングで健康管理をサポート

心拍数モニタリング機能と睡眠モニタリング機能を搭載。日々の体調変化や睡眠リズムをデータとして記録し、生活習慣の見直しをサポートします。継続的なデータ収集により、個人の健康パターンを把握し、より効果的な健康管理が実現できます。

多彩なスポーツモードで運動データを記録

ウォーキングやランニング、サイクリングなど複数のスポーツモードに対応。各運動の詳細なデータを記録し、日常の活動量を可視化します。継続的な健康意識向上を後押しし、運動習慣の定着をサポートします。

LINE・SMSなどのメッセージ通知に対応

LINEやSMSなどのメッセージ通知に対応。ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活用でき、重要な情報を見落とさずに確認できます。

高コストパフォーマンスで新たな選択肢を提案

これらの主要機能を網羅しながら、価格は2,480円（税込）という高コストパフォーマンスを実現。高価格帯モデルが中心となりがちなスマートウォッチ市場において、"必要な機能を手軽に導入できるモデル"として、新たな選択肢を提案します。

初心者層からセカンドデバイス需要まで対応

健康管理の習慣化とデジタルライフの効率化を同時に叶える本製品は、スマートウォッチ初心者層はもちろん、セカンドデバイス需要にも対応。今後も、テクノロジーを通じて日常をより快適にする製品開発を推進し、日本市場におけるウェアラブル普及を後押ししてまいります。

会社概要

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しております。2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへと販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。当社は、最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しております。今後も自社公式サイトおよび各種オンラインプラットフォームを通じて、品質向上とサービス体制のさらなる強化に努めるとともに、グローバル市場における持続的な成長とブランド価値の向上を目指してまいります。