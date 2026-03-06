春の新生活ニーズに応えるコンパクト大画面ソリューション

L&Lライブリーライフ株式会社は、スマートプロジェクターの改良新モデルを2026年新生活シーズンに合わせて日本市場向けに発売します。進学・就職・転勤など新生活が始まる春は、住環境を整えるタイミング。特に都市部ではコンパクトな居住空間が主流となる中、テレビの代わりに省スペースで大画面を楽しみたい、ワンルームでも映画や動画を迫力ある映像で視聴したいといったニーズが高まっています。本モデルは日本の電気用品安全法（PSE）認証を新たに取得し、OSのアップデートと輝度向上により、性能と安全性の両面で強化を図りました。

PSE認証取得で日本市場の信頼を確保

https://item.rakuten.co.jp/soppy/z700024/

本商品は日本国内での販売に必要なPSE認証を取得しました。安全基準への適合を明確にし、安心して利用できる環境を整備。新生活で初めてプロジェクターを導入する方にも配慮した仕様となっています。

設置後すぐに使える即放即用設計

最大270度回転可能な本体構造により、壁面投影はもちろん天井投影にも対応。ベッドに寝転びながらの視聴など、新生活の多様なライフスタイルに溶け込みます。自動台形補正機能が設置角度による画像の歪みを自動で検出・補正するため、複雑な設定なしですぐに整った画面を得られます。

Android TV 12へアップデート、システム安定性向上

OSをAndroid 11からAndroid TV 12へバージョンアップ。システムの安定性と最新アプリとの互換性が向上し、動画配信サービスや各種アプリをより快適に利用できます。ユーザーインターフェースの応答性も改善され、より快適な操作感を実現します。

輝度を20,000ルーメンに向上。昼間の環境でも映像鮮明

光源性能を見直し、従来の16,000ルーメンから20,000ルーメンへ輝度を向上させました。日中のリビングや照明下でもコントラストのある映像表現を実現し、新生活のさまざまな時間帯に対応します。くっきりとした色再現性で、くつろぎの時間もプレゼンテーション用途も高品質な映像で楽しめます。

Wi-Fi 6対応で高速・低遅延通信を実現

最新無線規格Wi-Fi 6に対応し、通信速度向上と低遅延化を実現。4K動画のストリーミング再生やスマートフォン・ノートPCからのワイヤレスミラーリングもスムーズに行えます。複数デバイス接続時の安定性も向上し、オンライン授業や在宅ワークのプレゼンテーション用途にも活用可能です。

多様なライフシーンで活躍する高性能プロジェクター

家庭内エンターテインメント：Wi-Fi 6による安定した高速通信で、動画配信サービスを4K高画質でスムーズに再生。家族でホームシアターを楽しむ週末も、急なリモート授業も遅延の少ない快適な接続を提供します。ビジネスプレゼンテーション：ノートPCをケーブルなしで接続し、資料や動画を遅延なく投影。チームメンバーが複数台のデバイスから画面を共有するシーンでも、通信が安定しているため会議の流れを妨げません。教育・ワークショップ：講師のタブレット画面をワイヤレスで大きく投影し、受講者と双方向にやり取りする授業スタイルをサポート。接続の不安定さによる進行中断を減らすことが期待できます。

製品仕様

製品名：HY300（改良モデル）OS：Android TV 12.0明るさ：20,000ルーメン解像度：4K/1080P/720P対応投影サイズ：30～150インチ投影距離：1.2m～4m接続：Wi-Fi 6、Bluetooth、HDMI、USB本体サイズ：19.7×9.1cm重量：530g通常価格：6480~9,980円（税込）

企業について

https://item.rakuten.co.jp/soppy/z700024/

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しております。2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへと販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。当社は、最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しております。今後も自社公式サイトおよび各種オンラインプラットフォームを通じて、品質向上とサービス体制のさらなる強化に努めるとともに、グローバル市場における持続的な成長とブランド価値の向上を目指してまいります。【会社概要】 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：代表取締役社長 志田英知 所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３F TEL：042-512-8274 E-Mail：marketing@livelylife.jp

https://livelylife.jp/