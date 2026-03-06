一般社団法人ホロニック(所在地：神戸市東灘区、代表理事：長田 一郎)は、2026年3月21日(土)、垂水駅前にて、子どもが主役の職業体験イベント「虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前」を開催します。





虹いろキッズマルシェチラシ表





虹いろキッズマルシェチラシ裏面





本イベントは、学童ホテルに通う子どもたちが、企画・準備・運営まで主体的に関わり、これまで積み重ねてきた学びや体験を地域にひらき、社会とつながる場として実施するものです。

学童ホテルは、子どもたちがさまざまな「ホンモノの体験」に出会えるよう、日々活動しています。今回のマルシェは、単なるイベント開催を目的とするのではなく、子どもたち自身が「何を売るか」「どうしたら喜んでもらえるか」を話し合い、準備し、試行錯誤してきたプロセスそのものを大切にしています。

当日は、子どもたちがチームに分かれて接客や販売を担当する「こどもカフェ」をはじめ、ワークショップや地域・企業によるブースが並びます。垂水駅前という開かれた公共空間で開催することで、地域の方々や来場者との自然な交流が生まれることも、本イベントの大きな特徴です。









【イベント概要】

イベント名： 虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前

開催日 ： 2026年3月21日(土)

時間 ： 11：00～15：00

会場 ： 垂水駅前(垂水駅東広場／垂水図書館横スペース)

主催 ： 一般社団法人ホロニック(学童ホテル)

後援 ： 垂水区役所

内容 ： ・子どもたちが企画・運営する「こどもカフェ」

・ワークショップ、体験型ブース

・地域・企業による出店

入場料 ： 無料

URL ： https://www.gakudohotel.or.jp/news/96

出店紹介





【子どもたちの関わり方】

参加する子どもたちは、チームに分かれ、販売する内容や役割分担を自分たちで決めてきました。当日だけでなく、事前のワークショップや準備期間を通して、話し合い、協力し、挑戦する経験を重ねています。本イベントは、そうした積み重ねをひとつの形として表現する場であり、子どもたちにとって「はたらくこと」や「社会と関わること」を実感する貴重な機会となります。









【今後の展望】

「虹いろキッズマルシェ」は、今回限りの取り組みではなく、学童ホテル第1期生の学びの節目として開催するものであり、今後は第2期生、第3期生へと引き継がれながら、定期開催も検討しています。

また、学童ホテルは舞子での取り組みを起点に、今後は他のセトレ拠点、さらには他ホテル・他地域へと広げていくことを目指しています。私たちは教育や養育の専門機関ではありませんが、だからこそ「学童とは何か」という枠にとらわれず、“学童みたいなこと”をホテルという空間で実践することに意味があると考えています。

現場で生まれる気づきや関係性、運営の工夫を丁寧に積み重ね、どこでも再現できる仕組みへと育てていくとともに、長期休みには一般の方向け体験イベント、企業への出張学童ホテル、福利厚生としての体験プログラムなど、多様な展開も構想しています。

子どもの体験格差を少しでも縮め、子どもにとっても親にとっても「安心できる第三の居場所」であること。非営利の活動として社会とつながるこの取り組みは、結果としてホテルの価値をひらき、将来のホテルのあり方を探る、私たちなりの挑戦です。









【学童ホテルとは】

子どもたちの毎日は「はじめて」の連続です。しかし、その体験機会には家庭環境による差があるのが現状です。学童ホテルは、こうした体験格差を少しでも縮めることを目的に、ホテル セトレ神戸・舞子を舞台にスタートしました。ホテルという特別な空間で、本物の仕事や人との出会いを通じて、子どもたちが自分の「好き」や「得意」を見つけられる場を提供しています。さらに、子どもがいきいきと過ごす姿は保護者にとっての安心にもつながります。学童ホテルは、学び・体験・交流を育む“第三の居場所”として、地域に笑顔の循環を広げていきます。





学童ホテルイメージ1





学童ホテルイメージ2





学童イメージ3





ホテルセトレ神戸・舞子





【団体概要】

会社名 ： 一般社団法人ホロニック

設立 ： 2025年7月

代表理事 ： 長田 一郎(おさだ いちろう)

本社所在地： 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート10階

TEL ： 078-858-6908

事業内容 ： 学童ホテルの運営

URL ： https://www.gakudohotel.or.jp/