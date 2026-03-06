株式会社BACON(べーこん)は、心斎橋PARCO(大阪市中央区)にて、2026年4月10日(金)～4月19日(日)の期間、パンなどのミニチュアベーカリー作品のみを集めた展覧会「ミニチュアベーカリーの世界展」と、可愛いフェイクスイーツの祭典「スイーツアートの世界展」を融合した新企画展「ミニチュアベーカリー＆スイーツアートの世界展」を大阪で初開催いたします。本展は、パンとスイーツが共存する“甘くて香ばしいミニチュアの世界”をテーマに、これまで単独で開催されてきた2つの人気企画を初めて融合させる試みです。ジャンルの枠を越えた展示構成により、ミニチュア表現の新たな可能性と、より立体的な世界観を提示します。さらに、心斎橋会場限定の特別展示や、本展のために制作された限定作品・グッズも発表。ここでしか出会えない表現が集う、創造性あふれる10日間となります！！





ミニチュアベーカリーの世界展 展示作品：cototto





スイーツアートの世界展 展示作品：HinataBokko





ミニチュアベーカリー＆スイーツアートの世界展 2026 in 心斎橋PARCO

公式サイト： https://tgs.jp.net/event/bakery-sweets-parco/









■ミニチュアベーカリーとスイーツアートが融合する、甘くて可愛い夢の合同展！！

本展では、「ミニチュアベーカリーの世界展」と「スイーツアートの世界展」という、それぞれ独立して高い人気を誇る2つの企画が特別に融合。パンとスイーツ、ふたつの“甘くて香ばしい”世界観を一度に体感できる合同展として開催いたします。





「ミニチュアベーカリーの世界展」は、20万人を動員した人気企画「ミニチュア写真の世界展」から派生した、パンやケーキ、パイなど“食”をテーマにしたミニチュア作品に特化した展覧会です。今にも焼き立ての香りが漂ってきそうな精巧な作品が並び、まるで小さなベーカリーショップの世界へ入り込んだかのような空間演出が来場者を魅了します。





一方、「スイーツアートの世界展」は、本物と見間違えるほどリアルに制作されたフェイクスイーツ作品を中心に構成される人気企画です。ハンドメイドならではの繊細な造形美と、作家ごとに異なる世界観が凝縮された立体作品に加え、写真作品も展示することで、スイーツアートの魅力を多角的にご紹介します。

会場内はすべて撮影可能。お気に入りの作品を自由に撮影し、自分だけの一枚をSNSで発信できる体験型展示としてもお楽しみいただけます。





単独でも多くの来場者を魅了してきた2企画が出会うことで生まれる、新たなミニチュアの世界。甘く可愛い作品が織りなす特別な空間を、ぜひご体感ください。









■香り立つベーカリー＆ときめくスイーツが彩る特別空間！

立体展示では、「cototto(@cototto_handmade)」が、一つひとつにくまの表情を描いた全8種類のパンを揃える“くまさんベーカリー”を展開します。さらに、「felice(@felice.miniature)」からは、指先サイズで制作された新作ミニチュアスイーツ作品が登場。そして「Jun(@jun_kone)」は、ノスタルジックな世界観を表現した“陽だまりのミニチュアベーカリー”を披露します。本展でしか見ることのできない特別な立体展示をお楽しみいただけます。





また、物販作品では「cococherie(@cococherie9)」や「まいにちごまふぅ(@gomahu5858)」をはじめ、毎回完売必至の「甘花(@amahana_sweets)」、さらに花・フルーツ・ケーキを繊細に組み合わせたスイーツ作品を手がける「Hopping Your Heart(@hopping_your_heart)」、精巧なフェイクスイーツ作品が人気の「Gateaux Decores(@gateaux_decores_mami)」など、人気クリエイターによる新作グッズも多数登場します。

ここでしか手に入らない貴重なアイテムが並びますので、ぜひ会場でお気に入りを見つけてください。





参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/578053/att_578053_1.pdf









■ベーカリーとスイーツの人気作家がジャンルを越えて挑む、心斎橋会場限定の特別コラボレーション！

会場内では、ベーカリー作家による“本気のスイーツ”、スイーツ作家による“本気のベーカリー”など、ジャンルを越えた新たな表現が実現。「GuuRe.8(@guure.8)」はミニチュアクレープを制作し、「みにまる(@minimaru_minimini)」「A's cafe(@akiekawamata)」らは展示と限定グッズの両方でスイーツ作品を展開します。本展限定企画として、ベーカリーとスイーツの世界が交差する、作家たちの新たな挑戦をお楽しみください。





協力クリエイター

GuuRe.8、みにまる、A's cafe、甘花、Hopping Your Heart、cororinto..、katopiii_miniature、Twinkle ほか









■甘い香りが漂ってくる！？来場者限定プレゼントキャンペーン開催！

ミニチュアベーカリーとスイーツをモチーフにした本展限定オリジナルデザインのポストカードを、先着・数量限定でプレゼント。キービジュアルの世界観をそのまま落とし込んだ、甘く可愛い特別な一枚です。

さらに、会場内を撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSに投稿いただいた方へ、1日数量限定で本展オリジナルステッカーをプレゼントいたします。こちらも本展だけの特別デザインとなっております。





【応募方法】

会場内を撮影し、InstagramまたはXに指定ハッシュタグを付けて投稿後、投稿画面を受付にご提示ください。

※公式SNSのフォローが必要です。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。









■ココでしか買うことのできない、ミニチュアベーカリーの限定グッズが登場！！

＜甘花＞

・ミニチュアキーホルダー 価格未定

・桜パフェ 価格未定

・抹茶パフェ 価格未定





＜cococherie＞

・だんごっぺさんキーホルダー 価格未定





＜まいにちごまふぅ＞

・いちごミルフィーユパイキーホルダー 2,200円

・かごパン置物セット 2,750円





＜cororinto..＞

・カラフルタグキーホルダー 1,980円

・ミニチュアパンボールペン 2,420円

・スイーツトースト めじるしチャーム 1,320円





＜みにまる＞

・ドーナツボールペン 2,090円

・うさぎパンのバックチャーム 3,300円





＜ARANKO LEMON＞

・ラベンダーのティータイムピアス 5,940円

・レモンのティータイムピアス 5,940円





＜petit soulagerプチ スラジェ＞

・ねこトーストのボールペン 価格未定

・ミニチュアパンの時計 価格未定





＜GuuRe.8＞

・マグネット 990円

・ヘアゴム、携帯スキレット、木製クリップ、ピンバッチ、耳かき各種 1,100円

・クマ、にゃんバター、ホットケーキメモクリップ各種 1,210円

・キーホルダー 1,540円

・ヘアアクセサリー 2,200円





＜mapu＞

・くまのチョコみるくマカロン(チャーム) 1,430円





＜EMIPAN＞

・ライ麦パンのオープンサンド(マグネット／ブローチ) 価格未定





＜ミニチュアパン工房うさぎパン＞

・いぬパンとミックスドーナツ 1,000円





＜HARU's Gallery＞

・はらぺこ猫 4,500円





＜Atelier-mii＞

・(いちごみるく/パン)のボールペン各種 2,200円

・鈴なりいちごのピアス 3,300円

・ベーカリーポーチ 13,200円





＜Bonbon Mignon＞

・くまちゃんとお花のケーキ 5,500円





＜Gateaux Decores＞

・パンケーキバッグチャーム 3,800円





＜cherish365＞

・Sweety Gelatoland PETテープ 1,210円





＜bread and butter＞

・うさぎが好きなキャロットケーキのバッグチャーム 4,400円

・コーギーと楽しむクリームティーのバッグチャーム 6,600円

・どうぶつクッキーのプレートキーホルダー 1,650円





＜Runasweets.＞

・デコレーションパンケーキ 3,500円～





＜Jun＞

・ミニチュアケーキセット 4,000円





＜cute＞

・ショコラのカードスタンド 価格未定





＜BALMA＞

・動物パンのチャーム 850円

・カヌレのチャーム 950円

・ハムスターのハムサンドチャーム 950円





＜mes favoris7＞

・パンチャーム 1,320円

・スイーツチャーム 1,540円

・クリームソーダ アクセサリー 2,090円

・プリンアラモード ボールペン 2,420円





＜Twinkle＞

・ミニチュアホットケーキ 1,100円

・くまチョコカップケーキ 2,200円

・5種のナッツパフェ 2,750円

・チョコレートブローチ 3,300円





上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記









【企画展概要】

企画展名： ミニチュアベーカリー＆スイーツアートの世界展 2026 in 心斎橋PARCO

開催日 ： 2026年4月10日(金)～4月19日(日)

開催時間： 10:00～20:00 ※最終日18:00閉場 ※最終入場閉場30分前

休館日 ： なし

会場 ： 心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3

入場料 ： 一般800円 / 3歳以下は入場無料

出展者 ： 61組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/bakery-sweets-parco/





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net