札幌・北海道を舞台にテクノロジー／エンターテインメント／クリエイティブの領域を横断して展開してきた、まちなか複合フェス「NoMaps(ノーマップス)」が10周年を迎える節目にあわせ、これまでの10年間の歩みとストーリーをまとめた特設サイトを公開しました。





本特設サイトでは、NoMapsの立ち上げ期から現在に至るまで、プロジェクトに携わってきた人々へのインタビュー記事をはじめ、NoMapsをきっかけに生まれたビジネスや活動、価値観の変化、人生の転機などの声を集めた企画「#NoMapsのおかげ」などを通じて、10年分の“ストーリー”を紹介しています。





NoMaps 10year Story





【特設サイトURL】

https://story-nomaps.studio.site/









▼NoMapsが積み重ねてきた10年のストーリーを、未来へ手渡す

NoMapsは2016年にスタートし、札幌・北海道を舞台に、テクノロジー、エンターテインメント、クリエイティブ、社会、教育など多様な分野の人々が交差する場として成長してきました。

その中で生まれたのは、イベントやプログラムだけではありません。

新しい事業、挑戦の連鎖、仲間との出会い、そして生き方や働き方の小さな、しかし確かな変化です。





今回公開した特設サイトは、「NoMapsとは何なのか」「NoMapsは何を生み出してきているのか」を一方的に振り返るのではなく、NoMapsに関わった一人ひとりの視点から紡がれるストーリーとして構成されています。









▼特設サイトの主なコンテンツ

■ Voice/インタビュー記事

NoMapsの立ち上げや運営に携わってきた関係者、登壇者、パートナーの皆さまへのインタビューを通じて、当時の想いや挑戦、転機となった出来事をていねいに掘り下げています。

第一弾として、NoMaps実行委員会 委員長 伊藤 博之のインタビュー記事を公開。今後も順次、記事を更新してまいります。





NoMaps実行委員会 委員長 伊藤 博之





■ Thanks to NoMaps / #NoMapsのおかげ

NoMapsをきっかけに生まれた

・新しい挑戦や事業

・一緒に走る仲間との出会い

・札幌・北海道の見え方の変化

・働き方・生き方の変化

――そんな声を集め、「NoMapsがもたらした変化」を可視化する参加型コンテンツです。









▼これまでの10年が、次の未来をつくる

NoMapsは、これまでの10年を「通過点」と捉えています。

本特設サイトは、これまでの歩みを記録するだけでなく、次の10年に向けて新たな挑戦を始めるための“共有財産”として制作されました。





NoMapsを知っている人も、初めて触れる人も。

ぜひこの特設サイトを通じて、札幌・北海道から生まれてきた数多くのストーリーに触れてください。









▼NoMapsについて

NoMapsは、札幌・北海道を舞台に、新しい価値や未来のあり方を探求する人々が集い、交わり、共創するためのまちなか複合フェスティバルです。

2016年の開始以来、民間企業・行政・教育機関などが連携する「ALL HOKKAIDO体制」で運営され、以下のミッションを掲げて活動しています。

・クリエイティブ産業の活性化と他産業への波及

・創業支援・新産業の創造・投資の促進

・クリエイティブな市民文化の醸成

・札幌・北海道の国際的知名度・魅力の向上

・「世界屈指のイノベーティブなまちSAPPORO」の実現









▼協賛・コラボレーションのご案内

これまでの10年で生まれた数多くの出会い、挑戦、共創のストーリーを土台に、次の10年へ向けた新たなフェーズへと進んでいきます。

NoMapsは、ジャンル・業界・地域を越え、未来を共につくるパートナー企業・団体の皆さまとともに共創型のプロジェクトとして成長してきました。

現在、NoMaps2026に向けた、協賛・パートナーシップ・コラボレーションのご相談を受け付けております。





・NoMapsメインスポンサー

・カテゴリー冠スポンサー

・会場内でのブース設置や企画の実施

・新規事業・実証実験の共創





など、企業様のビジョンや課題に応じた柔軟な連携が可能です。





札幌・北海道を舞台に、次の未来を共につくるパートナーを募集しています。

ご関心をお持ちの企業・団体様は、下記までお気軽にお問い合わせください。









【お問い合わせ先】

NoMaps実行委員会 事務局

https://no-maps.jp/co-creation_support_form