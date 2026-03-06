株式会社RATEL（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：吉本砂月）が運営する映像・配信機材レンタルサービス「ゴリラレンタル」は2026年3月より、取扱い全商品のレンタル価格を一斉見直しし、全面的な価格改定（値下げ）を実施いたしました。今回の改定では、ゲーミングPC・配信機材・撮影機材・音響機材など、すべての機材が対象となり、より多くのユーザー様にとって、高性能イベント機材レンタルが身近な選択肢となります。

価格改定の背景

近年、私たちがイベント用の機材を手配させていただくにあたって強く実感しているのは、コミュニティ主導型イベントや大学・教育機関内イベントの急速な活性化です。来場数150名を超える大人気ゲームのコミュニティ主催イベントや、都内有名大学の学内ゼミが主催するイベントにおいて、運営者向けの配信用PCや音響機材、映像機材、通信機材等を提供し、安定した運営環境をサポートしました。また、商業施設内で展開される期間限定ブースや各種セミナーでは、映像機器や照明機材、音響設備の貸し出しを行い、集客型イベントの演出を後押ししてきました。ゴリラレンタルはこれまで、「1日から借りられる高性能イベント・配信機材」をコンセプトに、eスポーツ大会、企業ウェビナー、学園祭、映像制作現場など幅広いニーズに応えてまいりました。一方で、物価上昇や設備投資負担が利用者側の課題となるケースも増加しています。そこでゴリラレンタルは、「高性能機材を、もっと気軽に。」という原点に立ち返り、物流最適化・在庫回転率改善・広告運用効率化によるコスト削減を、価格という形でユーザー様に還元することを決定いたしました。

価格改定商品の紹介 ※一部抜粋

今回の価格見直しでは、ゴリラレンタルが取り扱うほぼすべての商品を対象としています。特に利用頻度の高い人気機材や、イベント現場での採用実績が豊富な機材については、より実感いただきやすい価格改定を実施しました。

Zalman T3 PLUS (RTX4060Ti搭載パソコン)

競技の公平性が最優先されるeスポーツ大会において、機材スペックの統一は「環境差による不利益」を排除するための不可欠な要件です。本PCに搭載しているGPUの「RTX4060Ti」は、現在の主要eスポーツゲームタイトル（例 : VALORANTやApex Legends等）においてフルHD解像度・高リフレッシュレートを維持できるミドルレンジの決定版であり、5対5での対戦エリア・ブース構築や、オフライン予選会場、大学や教育機関内での合同ブートキャンプなど、一定の品質を維持しつつ大規模な調達が必要なプロジェクトにおいて、投資対効果（ROI）を最大化できます。また、イベント運営及び運用の観点では、同一型番による一括導入はOSやソフトウェアのキッティング効率を劇的に向上させ、現場でのトラブル発生時にも予備機との即時交換が容易になるというメリットがあります。本PCのようなミニタワー型のコンパクトな筐体（Zalman T3 PLUS）は、限られたスペースへの密集設置を可能にしながらも、メッシュ構造による効率的なエアフローを確保しており、長時間の連続稼働が避けられない商業イベントや展示会のデモ環境においても、熱暴走によるダウンタイムのリスクを最小限に抑えます。【商品ページURL】https://gorilla-rental.jp/products/Zalman%20T3%20PLUS%20RTX%204060%20Ti

【スペック】・CPU：Intel Core i5-14400F・GPU：NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti・マザーボード：Intel B760M チップセット搭載・メモリ：DDR4 32GB（16GB×2）・ストレージ：M.2 SSD 500GB・電源ユニット：650W

【レンタル価格】1日 : \3,520/日3日~ : \3,168/日7日~ : \2,464/日14日~ : \1,760/日

GALLERIA RL5R-G165 (ゲーミングノートPC)

デスクトップPCの設置が困難な狭小スペースや、電源確保が制限されるイベント現場において、本機は「単なる事務用端末」を超えた高い汎用性・スペック上の信頼性を発揮します。イベント会場の入り口でのQRコード処理等を用いたリアルタイムな来場者チェックイン管理や、大規模大会におけるトーナメント表の即時更新・共有、さらには舞台袖での進行台本（デジタル進行表）の閲覧や出演者へのキュー出し(デジタルカンペ等)といった、運営中枢の端末として最適です。また、GPUとしてGTX1650を搭載しているため、一般的なノートPCでは動作が不安定になりがちな「高ビットレート映像のプレビュー確認」や「現場での簡易的なSNS向けダイジェスト動画・リプレイの切り出し」にも対応可能。イベント控え室等での中継映像のモニタリング、プレゼンテーション用スライドの最終調整、あるいは万が一の配信トラブルに備えた予備の映像再生機（ポン出し）として、一台で多角的なバックアップ体制を構築できます。15.6インチの視認性の高いディスプレイを備えつつ、迅速な設営・撤収が求められる短期イベントや、ブース間を移動しながらのオペレーションにおいて、運営の質を担保するための「動く事務局」として不可欠な役割を担います。【商品ページURL】https://gorilla-rental.jp/products/GALLERIA%20RL5R-G165-5

【スペック】・画面サイズ：15.6型(インチ)・CPU：AMD Ryzen 5 6600H/3.3GHz/6コア CPUスコア(PassMark)：18667・GPU：GeForce GTX 1650 + AMD Radeon 660M・ストレージ：SSD：500GB・メモリ：16GB・メーカー : GALLERIA(ガレリア)

【レンタル価格】1日 : \1,980/日3日~ : \1,782/日7日~ : \1,386/日14日~ : \990/日

Hollyland Solidcom SE Pro-9S

マルチカメラを用いたライブ配信や大規模イベントの運営において、スタッフ間の「タイムラグのない意思疎通」は業務品質を左右する決定的な要素です。本インターカムは、映像スイッチャー担当から離れた位置にいる複数のカメラマンに対し、構図の微調整や切り替えのタイミングをハンズフリーかつリアルタイムで指示することを可能にします。従来の一部のトランシーバーで課題となっていた「ボタンを押している間しか話せない」「音声が途切れる」といった制約が解消されるため、イベントのディレクターは進行に集中したまま、自然な会話ベースで制作運営チーム全体をコントロールできます。また、1.9GHz帯を使用するため、スマートフォンやワイヤレスマイクが飛び交う混雑した展示会やコンサート等のイベント会場でも混信のリスクが比較的低く、安定した通信インフラを即座に構築できる点が大きなメリットです。雨天時の屋外ロケや風の強い沿岸部でのイベントなどでも、環境を選ばず「確実な指示伝達」が求められるあらゆるプロフェッショナルな現場において、プロジェクトの完遂を支える信頼のツールとして機能します。【商品ページURL】https://gorilla-rental.jp/products/Hollyland%20Solidcom%20SE%20Pro-9S

【スペック】・最大9人の同時通話が可能・DECT 6.0技術での安定通信（最大約350m）・ベースステーション＋ワイヤレスヘッドセット構成・クリアな音質＆低遅延通信・交換式バッテリーで長時間運用可能・軽量ヘッドセットで快適な装着感・外部インターフェースによる拡張にも対応・メーカー : Hollyland(ホーリーランド)

【レンタル価格】1日 : \10,010/日3日~ : \9,009/日7日~ : \7,007/日14日~ : \5,005/日

ZOOM LiveTrak L-12 ミキサー

数名程度の実況・解説者やゲストが登壇するコミュニティ向けのeスポーツ大会や、企業内でのイベントやセミナーにおいて、演者のパフォーマンスを最大限に引き出すためには「自身の声やゲーム音のモニターバランス」を最適化することが不可欠です。本機は5系統の独立したモニター出力を備えているため、外部の分配器を追加することなく、最大5名の演者それぞれに対して「自分の声を少し抑え、ゲーム音や進行指示を優先して聞く」といった個別のオーダーに即座に対応でき、演者のストレス軽減と進行の円滑化を同時に実現します。また、ライブ配信における致命的なトラブル（配信PCのフリーズやネットワーク断絶）へのフェイルセーフとして、本ミキサー等に搭載されたマルチトラック録音機能が極めて有効です。配信用の音声とは別に、全ての入力を個別にSDカードへ記録しているため、万が一配信が停止した場合でも、後日それらの素材を用いて高品質なアーカイブ動画やダイジェスト版を再構成することが可能です。直感的なフェーダー操作による物理的なミキシングと、デジタル機材ならではの高度なルーティング、さらにエフェクトによるノイズ抑制機能を1台に集約しているため、機材構成をシンプルに保ちながらプロレベルの音響マネジメントを可能にします。【商品ページURL】https://gorilla-rental.jp/products/ZOOM%20LiveTrak%20L-12

【スペック】・入力：モノ8ch＋ステレオ2ch（計12ch）・高品位マイクプリ（+60dB）、48Vファンタム対応（1-8ch）・Hi-Z入力（1-2ch）、PADスイッチ（3-8ch）・モニターアウト5系統、3バンドEQ、コンプ内蔵・16種類のエフェクト、シーンメモリ（9種）・60mmフェーダー、LEDレベルメーター

【レンタル価格】1日 : \5,500/日3日~ : \4,950/日7日~ : \3,850/日14日~ : \2,750/日

Blackmagic Design ATEM mini

企業のウェビナーやオンラインでの発表会、あるいは社内向けのライブ研修やイベントなど、一つのカメラや映像ソースの映像だけでは単調になりがちな配信において、本機は「視覚的な訴求力」を最小限のコストで劇的に向上させます。最大の特徴はUSB-C経由のウェブカム出力機能にあり、PC側からは一般的なWebカメラとして認識されるため、Zoom、Microsoft Teams、OBS Studioといった主要なプラットフォームで、特別な設定なしにマルチカメラ配信を開始できます。※1例えば、出演者の顔（カメラ1）、手元の資料（カメラ2）、デモンストレーション用の製品（カメラ3）、補足説明用のPCスライド（カメラ4）を、フロントパネルの物理ボタン一つで瞬時に切り替えることで、視聴者の理解度を高めるプロフェッショナルな番組構成が可能になります。また、本体が非常にコンパクトで可搬性に優れているため、小規模なスタジオだけでなく、オフィス・会議室や出張先のホテルなど、場所を選ばず即座に制作会社クオリティの環境を構築できる点も大きな強みです。ボタンサイズが大きく、直感的な操作が可能な設計は、専任のオペレーターを配置できない現場においても、出演者自身が進行に合わせてスイッチングを行う「ワンマンオペレーション」を実現します。映像の切り替えだけでなく、高度な音声ミキサー機能も内蔵されているため、各入力ソースの音量バランス調整や、ノイズ抑制を伴うクリアな音声送出までをこの一台で完結させることができます。ゴリラレンタルの東京都内における業界最安クラスのレンタル価格も相まって、ビジネスにおける「伝わる配信」の基盤として非常に高いコストパフォーマンスを発揮します。【商品ページURL】https://gorilla-rental.jp/products/Blackmagic%20Design%20ATEM%20mini※1 : Zoomなどのビデオ会議ツールでカメラ選択メニューから「Blackmagic Design」等を選ぶだけでそのまま映像が送出されます。

【スペック】・ビデオ入力：HDMIタイプA x4（10-bit HD切替可能）・出力：HDMIプログラム1、USB-C1・オーディオ入力：3.5mmステレオミニジャック x2・音声ミキサー機能、映像リシンク／フォーマット変換、キー／合成機能

【レンタル価格】1日 : \990/日3日~ : \891/日7日~ : \693/日14日~ : \495/日

JBL Quantum 100 ゲーミングヘッドセット

まとまった在庫数を確保しているため、チーム対戦を主軸とするeスポーツ大会の競技ブースや通話が必要なコミュニティイベント等において、全選手のデバイスを統一することで競技上の公平性を厳格に維持しつつ、一定水準の音響環境を1日あたり385円/台～という極めて高いコストパフォーマンスでイベントの参加者に対して提供可能です。また、220gの軽量筐体と形状記憶フォーム素材の採用は、数時間に及ぶトーナメント戦やイベント等においても参加者や選手に対しての身体的負担を軽減し、イベント運営スタッフ間の指示系統や実況・解説席での音声モニター用途まで、現場の多様な音響ニーズに柔軟かつ低コストで対応できる信頼性の高いインフラとして機能します。さらに、製品を統一することで一括管理が容易となるため、教育機関での講習会や多人数の一般参加者を想定したゲームの大型試遊会等において、機材トラブル時のダウンタイムを最小化し、運営の安定性を飛躍的に高める戦略的な備品やバックアップ機材として活用もいただけます。【商品ページURL】https://gorilla-rental.jp/products/JBL%20Quantum%20100

【スペック】・Windows Sonic Spatial Sound対応・マイク：脱着可能ボイスフォーカスマイク・接続 : 3.5mmステレオミニジャック・音質：20 Hz - 20 kHz周波数特性

【レンタル価格】1日 : \770/日3日~ : \693/日7日~ : \539/日14日~ : \385/日

ゴリラレンタルについて

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも格安で手軽に使えるレンタルサービスです。ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。【サービス概要】・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)