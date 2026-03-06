かわいさと機能性を両立した防災アイテム誕生「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」
株式会社ドリームは、〈いつもの便利と、もしもの備えを〉がコンセプトの防災グッズブランド【SONAENO】から、災害時に自分の居場所を知らせるホイッスル「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」を、2月19日から公式オンラインショップなどで販売を開始しました。
発売初日から楽天デイリーランキング1位を獲得するなど、多くのお客様からご好評をいただいております。
防災シマエナガホイッスル
■ 開発の背景
近年、地震・大洪水などの自然災害が相次ぐなか、改めて問われるのが「声が出せないときの備え」です。東日本大震災から15年が経つ今もなお、災害時の捜索活動は「音」を頼りに行なわれており、声が届かない状況でのホイッスルの重要性は変わりません。
本商品は、日常のスマートフォンや鞄のキーホルダーとして自然に身につけられるデザイン性と、本格的な防災機能を両立させることを目指して開発しました。
自分の声より届きやすい
■ 大音量＆人が聞き取りやすい高音設計
100dBという大音量で救助者に気づいてもらいやすい音圧レベルと、約4,000Hzという人の耳に聞き取りやすい高い音域を実現した防災用ホイッスルです。
がれきの下に閉じ込められたり、怪我で大声が出せない状況では、体力の消耗を防ぐうえでホイッスルは有効な手段です。「尻尾を吹く」という直感的な使い方で、いざという時にも迷わず使用できます。
大きく高い音が出る
■ 人気の高いシマエナガデザイン
デザインには、白いもふもふで幅広い人気を誇る野鳥「シマエナガ」をモチーフに採用。かわいらしい見た目で、いつも身につけたくなる防災グッズを目指しました。
もしもの時に助けを呼ぶ
■ 子どもの防犯アイテムにも役立つ
ランドセルや通学バッグのキーホルダーとして子どもが毎日身につけることで、災害時だけでなく不審者への遭遇など、日常の防犯対策としても活用できます。大人から子どもまで、家族みんなで備えられる一本です。
＜商品基本情報＞
商品名： SONAENO 防災シマエナガホイッスル
価格 ： 1,650円(税込)
サイズ： W33×D13×H52mm
重量 ： 12g
販売先： メーカー公式オンラインストア、楽天市場など
https://proidea-shop.com/shop/products/0070-4261
＜株式会社ドリーム 会社概要＞
社名 ：株式会社ドリーム
代表 ：代表取締役社長 大橋 秀男
所在地：●本社
〒461-0023 名古屋市東区徳川町403番地 I・C・Cクオリアビル
●東京
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-9 八丁堀プラレールビル4F
＜お客様からのお問い合わせ先＞
株式会社ドリーム お客様相談室
フリーダイヤル：0120-559-553(受付時間：平日9～17時)