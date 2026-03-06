叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、代表取締役社長：豊田秀明）では、株式会社芳文社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：孝壽尚志）発行のまんが雑誌「まんがタイムきらら」とのコラボレーション企画「きらら×きららプロジェクト」の第４３弾として、「ばっどがーる」（著者：肉丸）とのコラボレーション企画を２０２６年３月２８日（土）より実施します。期間中は、本コラボ用に描き下ろしたキャラクターのイラストを使用した取り組みを行ってまいります。

企画：叡山電鉄株式会社協力：株式会社芳文社 肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会

１．オリジナルコラボロゴ

企画には、「ばっどがーる×えいでんがぁーる」のコラボロゴを使用します。

２．ラッピング電車の運行

運行期間 ２０２６年３月２８日（土）～１０月１８日（日）（予定） 車両番号 ７２３号車内 容 ラッピング・コラボヘッドマーク掲出※一時的にヘッドマークの掲出車両の変更、中止をする場合があります。※運転時間は日によって異なります。また、車両点検やその他の理由により運休や運行期間終了日を変更することがありますのであらかじめご了承願います。

３．コラボポスターの掲出

「ばっどがーる×叡山電車」コラボポスターを合計４駅に掲出します。叡山電車の沿線を巡りながら、ポスター巡りもお楽しみください。掲出場所 出町柳駅、修学院駅、八瀬比叡山口駅、貴船口駅掲出期間 ２０２６年３月２８日（土）～１０月１８日（日）（予定） 車両番号 ７２３号車※ポスターの掲出を一時的に中止または、掲出場所を変更する場合があります。

４．キャラクタースタンディＰＯＰの設置

イラストを使用したキャラクタースタンディＰＯＰを設置します。叡山電車の沿線を巡りながら、キャラクタースタンディＰＯＰ巡りをお楽しみください。設置場所 出町柳駅、修学院駅、八瀬比叡山口駅、貴船口駅設置期間 ２０２６年３月２８日（土）～１０月１８日（日）（予定）※イベントで使用するため２０２６年４月２８日（火）～４月３０日（木）は除く。※キャラクタースタンディＰＯＰの設置を一時的に中止または、設置場所を変更する場合があります。

５．「ばっどがーる×えいでんがぁーるスタンプラリー」の開催

２０２６年４月２９日（水・祝）よりスタンプを集めて特典クリアファイルやポストカードがもらえるスタンプラリーの開催を予定しております。※詳細は後日発表します。

６．コラボグッズの販売

２０２６年４月２９日（水・祝）に開催の「ばっどがーる×えいでんコラボフェスタ」より、描き下ろしイラストを使用したコラボグッズの販売開始を予定しております。

７．イベント開催

（１）「ばっどがーる×えいでんコラボフェスタ」の開催コラボ車両の展示、誕生日ヘッドマークの掲出、展示およびグッズ販売等を行うイベントを実施を予定しております。開催日時 ２０２６年４月２９日（水・祝）１０：３０～１５：００開催場所 八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス）入場料 無料 ※会場までの運賃は別途必要です。

①「瑠璃葉 るら」の誕生日ヘッドマークを掲出し運行します。 実施日時 ２０２６年３月３１日（火）１０：００～１７：００

②「水鳥 亜鳥」の誕生日ヘッドマークを掲出し運行します。 実施日時 ２０２６年８月８日（土）１０：００～１７：００

③「優谷 優」の誕生日ヘッドマークを掲出し運行します。 実施日時 ２０２６年９月９日（水）１０：００～１７：００

④「涼風 涼」の誕生日ヘッドマークを掲出し運行します。 実施日時 ２０２６年１０月１０日（日）１０：００～１７：００

※７２３号車に掲出の場合は、掲出中のコラボヘッドマークと交換し掲出となります。掲出終了後は元のヘッドマークを再掲出します。 ※ヘッドマークの交換は、出町柳駅、もしくは八瀬比叡山口駅にて実施予定。※追加情報等は、叡山電車イベント公式Ⅹアカウント(@eiden_event)にてお知らせします。

【参考】■ばっどがーる 著：肉丸 鋭い目つきに大きなピアス。そしてド派手なツートンヘアーの高校1年生・優谷 優彼女は誰もが道を空ける名の知れた不良娘（ばっどがーる）……ではない。根は超絶良い子である優の頭の中はいつも学園のマドンナ・水鳥亜鳥のことでいっぱい。風紀委員長を務める亜鳥の気を引きたい優は、優等生を辞めて‟ワルい不良″を目指すことに！ワルぶってるけど全然ワルくない？？自称・不良でちょっぴりおバカな少女の奮闘を描く学園コメディ、開校（スタート）！！ＴＶアニメ公式サイト https://badgirl-anime.com/■株式会社芳文社１９４６年に芳文社の前身となる「尚文館」を設立。１９５０年に芳文社に社名を変更し、１９５６年には日本初の漫画週刊誌「週刊漫画TIMES」、１９８１年には日本初の４コマまんが専門誌「まんがタイム」、２００３年には萌え系４コマまんが「まんがタイムきらら」を創刊するなど、まんがを主力とする出版社です。ホームページ https://houbunsha.co.jp/■「まんがタイムきらら」「まんがタイムきらら」は、４コマ漫画専門誌の「まんがタイム」の姉妹誌として２００３年に創刊された雑誌です。いわゆる萌え系４コマ漫画誌のパイオニアとして、現在、グループ各誌を抱え、その中より「ひだまりスケッチ」のほか「ＮＥＷ ＧＡＭＥ!」、「ご注文はうさぎですか？」、「ゆるキャン△」などの連載作品がテレビアニメ化されています。ホームページ http://dokidokivisual.com/X（旧 Twitter） https://twitter.com/mangatimekirara■叡山電鉄株式会社京都市の北東部「洛北」に２つの路線を持つ鉄道会社です。京都御所や下鴨神社に近い出町柳駅を起点に北上。途中の宝ケ池駅で二手に分かれ、東は八瀬比叡山口駅へ、西は貴船口駅や鞍馬駅に続いています。沿線には、貴船神社や鞍馬寺など歴史ある社寺があるほか、初夏の新緑、川床で味わえる料理、秋の紅葉など四季折々の自然が楽しめます。代表的な列車として、沿線の移り変わる景色を満喫していただける展望列車「きらら」、「楕円」のモチーフが印象的な観光列車「ひえい」があります。ホームページ https://eizandensha.co.jp/X https://twitter.com/eizandenshaYouTube https://www.youtube.com/user/eizandensha※本リリースに掲載の画像をご使用の際は、以下のクレジット表記をお願いいたします。【©肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会】以 上

