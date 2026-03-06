米テクノロジー企業クーパン、レクシスネクシスの2026年版「グローバル・イノベーター・トップ100」に選出

U.S. technology company Coupang is leveraging AI innovation to help redefine the future of commerce.

クーパン、新規特許件数が前年同期比で年平均45%増、700人を超える発明者を擁す

シアトル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 米国に本拠を置くデジタルサービス分野の主要テクノロジー企業であるクーパンは、レクシスネクシスの2026年版「グローバル・イノベーター・トップ100」リストに、2年連続で選出されました。 このリストは、レクシスネクシスのレポート「Innovation Momentum 2026: The Global Top 100」に掲載されました。

Coupang has invested billions of dollars into building its end-to-end logistics infrastructure, which integrates cutting-edge technology such as artificial intelligence and custom robotics.

レクシスネクシスによると、「トップ100」リストへの選出は、過去2年間におけるクーパンの特許ポートフォリオの定量的な改善を反映しており、2年連続で同リストに選出されたことは、同社のイノベーションの勢いが増していることを示しています。

「グローバル・イノベーター・トップ100」は、レクシスネクシスがPatent Asset Indexを基にしたInnovation Momentum手法を用い、直近2年間における各社の特許ポートフォリオの定量的な改善を広範に分析することで選定を行っています。

クーパンのグローバル渉外担当最高責任者であるロバート・ポーターは、次のように述べています。「このたびの評価をいただき光栄です。これは、商取引の未来を再定義し、米国の輸出品が新たな市場の新規顧客へと世界規模での展開を拡大するため、革新的技術の推進に取り組んできた当社の努力を反映するものです。当社には多くの従業員発明者が在籍しており、クーパンが海外のお客様に優れたサービスを提供し、販売パートナーとの連携をより緊密に進められるようにするイノベーションを牽引していることを誇りに思います。」

クーパンのイノベーション・プログラムは近年着実に拡大しており、その結果、同社の特許プログラム全体で顕著な成長を遂げています。

・クーパンが取得した特許の世界的累計件数は、2015年の91件から2025年には3,919件へと増加し、年平均成長率は45%となりました。

・米国だけで、クーパンは354件の特許を取得しています。

・韓国では、クーパンは2024年から2025年にかけて933件の特許を取得しています。

・台湾では、クーパンは2021年以降1,132件の特許を取得しています。

・クーパンの特許出願に記載された従業員発明者の数は、2025年に過去最高の736人となりました。

「クーパンが『グローバル・イノベーター・トップ100』リストに2年連続で選出されたことは、幅広い技術分野を網羅し、かつ質の高い特許ポートフォリオを有していることを示しています。クーパンの特許資産は、同社が知的財産を事業における中核的な戦略ドライバーとして重視していることを示しており、その取り組みは事業基盤を強化し、継続的な成功につながっています」と、LexisNexis Intellectual Property SolutionsのIP分析・戦略担当シニアディレクターであるマルコ・リヒター氏は述べました。

クーパンの従業員発明者とその発明は、グローバルオペレーション、eコマースエンジニアリング、広告・マーケットプレイス、カスタマーエクスペリエンス、リテールなど、同社の事業領域および機能全体に広く分布しています。例えば、次のとおりです。

・クーパンのリテール事業では、機械学習により、リアルタイムの購買動向を継続的に分析し、同社のフルフィルメントセンターのネットワーク全体で数百万点に及ぶ商品の配送配分と在庫をインテリジェントに管理するシステムを実現しています。

・クーパンの動画ストリーミング・サービス「Coupang Play」では、サーバー負荷と通信速度をリアルタイムで監視し、各動画セグメントを最適なサーバーから配信するよう動的に振り分けるスマート・ゲートウェイ・システムを開発しました。これにより、アクセスが集中する時間帯でも、より多くのユーザーが鮮明で滑らかな映像配信を楽しめるようになります。

・クーパンのフード・デリバリー・サービス「Coupang Eats」では、各飲食店のリアルタイムの稼働状況と営業形態に機械学習を適用し、レストラン注文の「推奨準備時間」をインテリジェントに調整するシステムを開発しました。各注文の正確なタイミングを共有することで、配達員の待機時間を最小化し、料理が最も新鮮で最良の状態のうちにお客様へ届けられるようにしています。

クーパンは、人工知能（AI）や独自開発のロボティクスなど最先端技術を統合した、エンドツーエンドの物流インフラの構築に数十億米ドルを投資してきました。テクノロジーをグローバル事業のあらゆる側面の基盤として、クーパンは米国および世界190か国・地域のお客様に、比類のない配送スピードとサービス品質を提供しており、2025年には米国の製品・サービスの輸出額が50億米ドル超に達しました。

レクシスネクシスによる今回の評価に加え、クーパンはこのほど、ファスト・カンパニーによる2025年版「World’s Most Innovative Companies（世界で最も革新的な企業）」リストのリテール部門で第2位を獲得しました。



In Coupang’s retail business, machine learning enables systems to continuously analyze real-time purchase trends and intelligently manage the distribution and inventory of millions of products across the company’s network of fulfillment centers.

With technology underpinning every aspect of its global business, Coupang provides unmatched delivery speed and service quality to customers in the U.S. and 190 countries and regions around the world

クーパンについて

「Coupang」（クーパン）は、ニューヨーク証券取引所（NYSE：CPNG）に上場するテクノロジー企業で、Fortune 150に名を連ねています。「Coupang」「Eats」「Play」「Rocket Now」「Farfetch」などのブランドの下で、世界中のお客様に向けて、リテール、レストラン配達、動画ストリーミング、フィンテックサービスを提供しています。

LexisNexis Intellectual Property Solutionsについて

LexisNexis®（レクシスネクシス）Intellectual Property Solutionsは、世界中の企業に対し、イノベーションに明快さをもたらします。同社は、十分な情報に基づく意思決定、生産性向上、規制遵守を支援し、最終的には事業における競争優位性の獲得を可能にすることで、イノベーターがより多くを成し遂げられるよう後押しします。検索、ワークフロー、分析の各ソリューションで構成される同社の製品群は、企業が有意義なイノベーションを世界にもたらすうえで、より効率的かつ効果的に取り組めるよう支援します。同社は、人類の発展に貢献しようとするイノベーターの取り組みを直接支援し、サービスを提供していることを誇りとしています。

