【明日の日経平均 予想 AI】“地合いを先に知る”という新常識｜AI日経診断に環境判定強化機能を追加

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、投資判断支援ツール「AI日経診断アプリ」において、「明日の日経平均 予想 AI」機能を強化・追加いたしました。本機能では、明日の日経平均の上昇確率・下落確率・想定値幅をAIが統合解析し、地合いの強弱を数値で可視化します。トレード経験者が抱える“無駄なエントリー”“地合いとの不一致”“連敗の加速”といった課題を、確率基準で解消することを目的としています。

■“当てにいくトレード”から卒業できない理由

多くのトレード経験者は、
方向を当てる技術を磨いてきました。

しかし、次のような課題に直面します。

・方向は合っているのに利益が伸びない
・勝率は悪くないのに資金が安定しない
・レンジ日にトレンド戦略で削られる
・トレンド日に逆張りして踏み上げられる

問題は、方向予想ではありません。

問題は「その日がどんな地合いか」を事前に把握できていないことです。

■「明日の日経平均 予想 AI」は“地合い判定装置”

今回強化されたAI日経診断機能は、
単なる上昇・下落予測ではありません。

明日の日経平均について、

? 上昇確率
? 下落確率
? 想定値幅

を提示することで、

・優位性の強弱
・ボラティリティの大きさ
・戦略適合度

を事前に把握できます。

これは、

・投資主体別売買動向
・信用残の偏り
・企業収益等のファンダメンタル
・テクニカル指標群
・為替、VIX指数、SOX指数

といった多層データをAIが統合解析することで実現しています。

■“無駄撃ち”を止める機能

多くの損失は、
大きなミスではなく、

優位性の薄い日に何度も打つこと

から生まれます。

AI日経診断は、

・上昇確率が高い日 → 攻める
・中立に近い日 → ロット縮小
・優位性が低い日 → 見送る

という判断基準を与えます。

これにより、

? エントリー回数の最適化
? ロットの合理化
? ドローダウン抑制
? メンタル安定

が期待できます。

■“毎日戦わない”という戦略

安定しているトレーダーは、
毎日同じように戦いません。

しかし多くの個人投資家は、
市場が動いている限り参戦してしまう。

AI日経診断は、

「今日は戦う価値があるか？」

という問いに、
数値で答えます。

これが、長期安定の土台になります。

■裁量を強化するAIという位置づけ

AI日経診断は、
売買を自動化するものではありません。

あなたの判断を補助する、
“確率の物差し”です。

自分の相場観とAI確率を照合することで、