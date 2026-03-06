【大型アップデート】StreamFab Stan ダウンローダーが進化！1080pから「究極の4K画質」へ、ついに対応開始
世界中の映画ファンやドラマ愛好家から絶大な信頼を寄せられている「StreamFab Stan ダウンローダー」が、今週、記念すべき大きな一歩を踏み出しました。これまで多くのユーザー様から熱望されていた「4K Ultra HD」への完全対応が、ついに本週より解禁となります！
これまでのStreamFabは、最大1080pのフルHD画質での保存をサポートしており、それだけでも十分に美しい映像を提供してきました。しかし、私たちは現状に満足することはありませんでした。近年の大型テレビの普及や、Stanが提供するプレミアムな4Kコンテンツの増加に伴い、「ストリーミングで見るあの鮮明さを、そのままオフラインで保存したい」という声に全力でお応えしたのが、今回のアップデートです。
1. 1080pの4倍。4Kがもたらす異次元の視覚体験
フルHD（1080p）と4Kの差は、単なる数字の比較ではありません。画素数にして4倍の密度が、映像に「命」を吹き込みます。Stanで配信されている最新のハリウッド大作や、オーストラリアの雄大な自然を捉えたドキュメンタリーをダウンロードしてみてください。
広大な風景に映る木の葉の一枚一枚、激しいアクションシーンで飛び散る火花、そして俳優の瞳に映り込む細かな情景まで。これまで「なんとなく綺麗だ」と感じていた映像が、まるでそこに実在するかのようなリアルさであなたのPCに保存されます。このアップデートにより、StreamFabはStan保存ツールの決定版としての地位をより確固たるものにしました。
2. 映像美を支えるEAC3 5.1chオーディオ
画質が4Kへと進化したことに合わせ、音響面でも妥協はありません。今回のアップデート後も、引き続きプレミアムなEAC3 5.1サラウンドサウンド、および標準的なAAC 2.0オーディオをフルサポート。
4Kの緻密な映像と、劇場さながらの重厚なサウンドが組み合わさることで、あなたの自宅の視聴環境は文字通り「映画館」へとアップグレードされます。大画面モニターや高品質なスピーカーをお持ちの方ほど、今回の画質向上による恩恵を強く実感していただけるはずです。
3. 進化し続けるStreamFabの信頼性
私たちは、単に機能を維持するだけでなく、常に技術の限界に挑戦し続けています。今回の4K対応は、長年にわたる独自の解析技術と最適化の結晶です。公式サイト（https://streamfab.dvdfab.org/stan-downloader.htm）から最新バージョンにアップデートするだけで、今日からあなたのライブラリは4Kクオリティへと生まれ変わります。
今すぐ最新版を体験し、1080pでは到達できなかった「その先の感動」を手に入れてください。
配信元企業：日進斗金合同会社
