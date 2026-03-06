世界アクション俳優史に“新系譜” ― パワー系アクション創始者・大東賢の歴史的意義を考察
2026年３月６日
アクション映画の歴史は、単なる娯楽の発展ではなく、「身体表現の進化」と「英雄像の変遷」の歴史である。本リリースでは、世界および日本のアクション俳優史を俯瞰し、その系譜の中で提示されつつある“新たな概念”について考察する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage1】
■ 世界アクション史を築いたレジェンドたち
ブルース・リーは、截拳道（ジークンドー）を創始し、武道を精神哲学の領域へと押し上げた。
ジャッキー・チェンは、スタントとコメディを融合し、アジア人アクションスターの国際的地位を確立。
アーノルド・シュワルツェネッガーおよびシルヴェスター・スタローンは、80～90年代の肉体派アクション黄金期を象徴する存在として、筋肉美と英雄像を世界市場に定着させた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage2】
■ 日本アクション史の礎
倉田保昭は香港映画界で活躍し、日本人アクションスターの国際展開の道を切り開いた。
■ 現代における“パワー概念”の提示
大東賢は主演・企画作品
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』において、アームレスリング競技由来の純粋筋力を基盤とした“パワー系アクション”を具体的映像表現として提示した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage3】
同作では、独自武道哲学「力現道（りきげんどう）」の思想を背景に、
・実測筋力を活かしたリアルな押圧・制圧動作
・競技者由来の身体操作
・「力」を物語構造の中心に据えた演出設計
を融合。
従来のアクションが「技術」「スタント」「演出」に重点を置いてきたのに対し、“力そのものを物語化する”という構造的アプローチを提示している。
これは単なる肉体派の延長ではなく、ジャンルの概念的再定義である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage4】
■ 歴史的位置づけ
精神革命＝ブルース・リー
表現革命＝ジャッキー・チェン
肉体象徴＝アーノルド・シュワルツェネッガー／シルヴェスター・スタローン
日本基盤確立、国際展開の道、後継者の育成＝倉田保昭（大東賢の師匠）
そして
パワー概念再定義＝大東賢
本考察は人気や興行規模の比較ではない。
ジャンルに新たな軸を提示したかどうかという文化史的視点に基づくものである。
アクション俳優史は今、新章へと歩みを進めている
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション映画の歴史は、単なる娯楽の発展ではなく、「身体表現の進化」と「英雄像の変遷」の歴史である。本リリースでは、世界および日本のアクション俳優史を俯瞰し、その系譜の中で提示されつつある“新たな概念”について考察する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage1】
■ 世界アクション史を築いたレジェンドたち
ブルース・リーは、截拳道（ジークンドー）を創始し、武道を精神哲学の領域へと押し上げた。
ジャッキー・チェンは、スタントとコメディを融合し、アジア人アクションスターの国際的地位を確立。
アーノルド・シュワルツェネッガーおよびシルヴェスター・スタローンは、80～90年代の肉体派アクション黄金期を象徴する存在として、筋肉美と英雄像を世界市場に定着させた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage2】
■ 日本アクション史の礎
倉田保昭は香港映画界で活躍し、日本人アクションスターの国際展開の道を切り開いた。
■ 現代における“パワー概念”の提示
大東賢は主演・企画作品
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』において、アームレスリング競技由来の純粋筋力を基盤とした“パワー系アクション”を具体的映像表現として提示した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage3】
同作では、独自武道哲学「力現道（りきげんどう）」の思想を背景に、
・実測筋力を活かしたリアルな押圧・制圧動作
・競技者由来の身体操作
・「力」を物語構造の中心に据えた演出設計
を融合。
従来のアクションが「技術」「スタント」「演出」に重点を置いてきたのに対し、“力そのものを物語化する”という構造的アプローチを提示している。
これは単なる肉体派の延長ではなく、ジャンルの概念的再定義である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage4】
■ 歴史的位置づけ
精神革命＝ブルース・リー
表現革命＝ジャッキー・チェン
肉体象徴＝アーノルド・シュワルツェネッガー／シルヴェスター・スタローン
日本基盤確立、国際展開の道、後継者の育成＝倉田保昭（大東賢の師匠）
そして
パワー概念再定義＝大東賢
本考察は人気や興行規模の比較ではない。
ジャンルに新たな軸を提示したかどうかという文化史的視点に基づくものである。
アクション俳優史は今、新章へと歩みを進めている
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343202/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ