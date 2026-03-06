選択触媒還元（SCR）システム市場は2025年の140億1560万ドルから2035年には281億5980万ドルへ拡大し、年平均成長率6.6％で成長すると予測
輸送、産業運用、発電分野における窒素酸化物排出の抑制圧力の高まりが、高度な排ガス処理技術の導入を加速させている。
世界の選択触媒還元（SCR）システム市場は、2020年以降年平均成長率9.5%で拡大し、2025年には約14,015.6百万ドルに達した。市場は2030年までに20,502.3百万ドルへ拡大し、年平均成長率7.9%で成長すると予測されている。さらに長期的には、2030年以降年平均成長率6.6%で拡大を続け、2035年までに28,159.8百万ドルに達すると見込まれている。
大気質への懸念と厳格化する排出基準は、世界中の産業および輸送技術を大きく変化させている。エンジン、発電所、重工業設備から排出される窒素酸化物は、大気汚染や環境悪化の主要な原因の一つである。そのため各国政府や規制機関は、発電、海上輸送、大型車両、製造業などの分野において排出基準を強化している。選択触媒還元システムは窒素酸化物排出を削減する最も効果的な技術の一つとして広く採用されており、事業者が規制要件を満たしながら運用効率を維持することを可能にしている。
環境規制の強化とエネルギーインフラの拡大が普及を後押し
過去十年間、排出削減技術の導入は主に環境政策の強化とエネルギーインフラの拡大によって促進されてきた。各国が大気汚染対策を強化する中、産業界は窒素酸化物排出を大幅に削減できる装置の導入を求められている。
過去の期間に市場拡大を支えた主な要因は以下の通りである。
● 窒素酸化物排出を対象とした厳格な環境規制
● 石油・ガス分野における探査および生産活動の増加
● 陸上および海上の石油・ガスインフラの拡大
● 世界的なエネルギー発電需要および産業用電力需要の増加
一方で、導入にはいくつかの技術的課題も存在した。アンモニアスリップの管理や二次排出規制への対応は、特定の設備において技術的な難しさを伴った。また既存設備への後付け導入では、設計および設置作業が複雑になる場合もあった。
産業投資とクリーンエネルギー政策が今後の需要を牽引
今後、産業界が環境負荷の低減とクリーンエネルギーへの移行を進めるにつれ、排出制御技術の導入はさらに拡大すると予想される。産業用ボイラー、炉、発電設備では、規制要件を満たすための排出処理システムの導入が進んでいる。
今後の市場成長を促す主な要因は次の通りである。
● 排出制御技術を備えた産業用ボイラーや炉への投資増加
● 廃棄物発電施設およびバイオマス発電所の建設拡大
● 鉱業活動および大型機械の利用増加
● クリーン排出技術に対する政府の補助金や投資促進政策
ただし、市場にはいくつかの制約要因も存在する。アンモニアスリップに関連する規制への対応は依然として運用上の課題であり、他の排出削減技術との競争も影響を与える可能性がある。また、貿易摩擦や関税政策は設備コストや供給体制に影響を及ぼす可能性がある。
デジタル化と持続可能性が排出制御技術を進化させる
排出制御技術の開発は、産業インフラにおけるデジタル化の進展とも密接に関連している。メーカーは監視技術や自動化機能、接続型システムを選択触媒還元装置に統合している。
選択触媒還元（SCR）システム市場に影響を与える主な技術動向は以下の通りである。
● 持続可能性、気候技術、循環型経済への関心の高まり
● モノのインターネットを活用した接続型産業インフラの導入
● デジタル化、クラウド監視、ビッグデータ解析の活用拡大
● 排出管理システムにおけるサイバーセキュリティ強化
世界の選択触媒還元（SCR）システム市場は、2020年以降年平均成長率9.5%で拡大し、2025年には約14,015.6百万ドルに達した。市場は2030年までに20,502.3百万ドルへ拡大し、年平均成長率7.9%で成長すると予測されている。さらに長期的には、2030年以降年平均成長率6.6%で拡大を続け、2035年までに28,159.8百万ドルに達すると見込まれている。
大気質への懸念と厳格化する排出基準は、世界中の産業および輸送技術を大きく変化させている。エンジン、発電所、重工業設備から排出される窒素酸化物は、大気汚染や環境悪化の主要な原因の一つである。そのため各国政府や規制機関は、発電、海上輸送、大型車両、製造業などの分野において排出基準を強化している。選択触媒還元システムは窒素酸化物排出を削減する最も効果的な技術の一つとして広く採用されており、事業者が規制要件を満たしながら運用効率を維持することを可能にしている。
環境規制の強化とエネルギーインフラの拡大が普及を後押し
過去十年間、排出削減技術の導入は主に環境政策の強化とエネルギーインフラの拡大によって促進されてきた。各国が大気汚染対策を強化する中、産業界は窒素酸化物排出を大幅に削減できる装置の導入を求められている。
過去の期間に市場拡大を支えた主な要因は以下の通りである。
● 窒素酸化物排出を対象とした厳格な環境規制
● 石油・ガス分野における探査および生産活動の増加
● 陸上および海上の石油・ガスインフラの拡大
● 世界的なエネルギー発電需要および産業用電力需要の増加
一方で、導入にはいくつかの技術的課題も存在した。アンモニアスリップの管理や二次排出規制への対応は、特定の設備において技術的な難しさを伴った。また既存設備への後付け導入では、設計および設置作業が複雑になる場合もあった。
産業投資とクリーンエネルギー政策が今後の需要を牽引
今後、産業界が環境負荷の低減とクリーンエネルギーへの移行を進めるにつれ、排出制御技術の導入はさらに拡大すると予想される。産業用ボイラー、炉、発電設備では、規制要件を満たすための排出処理システムの導入が進んでいる。
今後の市場成長を促す主な要因は次の通りである。
● 排出制御技術を備えた産業用ボイラーや炉への投資増加
● 廃棄物発電施設およびバイオマス発電所の建設拡大
● 鉱業活動および大型機械の利用増加
● クリーン排出技術に対する政府の補助金や投資促進政策
ただし、市場にはいくつかの制約要因も存在する。アンモニアスリップに関連する規制への対応は依然として運用上の課題であり、他の排出削減技術との競争も影響を与える可能性がある。また、貿易摩擦や関税政策は設備コストや供給体制に影響を及ぼす可能性がある。
デジタル化と持続可能性が排出制御技術を進化させる
排出制御技術の開発は、産業インフラにおけるデジタル化の進展とも密接に関連している。メーカーは監視技術や自動化機能、接続型システムを選択触媒還元装置に統合している。
選択触媒還元（SCR）システム市場に影響を与える主な技術動向は以下の通りである。
● 持続可能性、気候技術、循環型経済への関心の高まり
● モノのインターネットを活用した接続型産業インフラの導入
● デジタル化、クラウド監視、ビッグデータ解析の活用拡大
● 排出管理システムにおけるサイバーセキュリティ強化