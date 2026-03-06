USBメモリ「フォーマットする必要があります」エラーを修復するフリーソフト
最近、USBメモリをパソコンに接続した際に「フォーマットする必要があります」というエラーが表示され、大切なデータにアクセスできず困っている方が増えています。
この記事では、そんな絶望的な状況を打破するための原因解説と、最大2GBまで無料でデータを復元できる強力なフリーソフト「4DDiG Free」を使った修復・復元方法を詳しくご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは3月5日（木）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Freeの新しいバージョンでは、USBメモリのデータ復元の成功率を向上させました。
■ 4DDiG 無料版をすぐダウンロード：https://x.gd/JsY2T
1. なぜ「フォーマットする必要があります」と表示されるのか？
このエラーは、WindowsがUSBメモリのファイルシステムを正常に読み込めなくなった時に発生します。主な原因は以下の通りです。
不適切な取り外し： データの書き込み中に引き抜いてしまった。
ファイルシステムの破損： RAW状態（未フォーマット状態）への変化。
物理的な障害： 静電気や衝撃、経年劣化によるチップの損傷。
?? 注意： ここで「ディスクのフォーマット」を押してしまうと、中のデータはすべて消去されてしまいます。データを救出したい場合は、絶対にフォーマットしないでください。
2. おすすめの無料復元ソフト：4DDiG 無料版
「フォーマットしてください」というエラーが出たUSBメモリからデータを救出するなら、「4DDiG 無料版」が最適です。
なぜ 4DDiG なのか？
√ 業界トップクラスの復元率： 独自のスキャン技術で、読み取り不能になったUSBからもデータを抽出。
√ 2GBまで無料： 無料版でも、最大2GBまでのデータを無料で復元可能です。
√ 初心者でも簡単： わずか3ステップの操作で、専門知識は不要。
√ 幅広いファイル形式に対応： 写真、動画、Excel、Word、PDFなど2000種類以上。
■ 4DDiG 無料版をすぐダウンロード：https://x.gd/JsY2T
3. 4DDiGを使ってデータを復元する手順
ステップ1：USBメモリを選択
4DDiGをインストールして起動します。USBメモリをPCに接続し、ソフト画面上で該当するドライブを選択して「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343388/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンとプレビュー
スキャンが始まると、消えたファイルがリストアップされます。復元したいファイルが見つかったら、ダブルクリックでプレビューして中身を確認できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343388/images/bodyimage2】
ステップ3：安全な場所に復元
復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンを押します。保存先を選択すれば完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343388/images/bodyimage3】
4. エラー修復のためのQ&A
Q：フォーマットした後は復元できない？
A：いいえ、クイックフォーマット後でも4DDiGなら復元できる可能性が高いです。
Q：物理的に折れている場合は？
A：ソフトウェアでは対応できません。専門の修理業者へ相談しましょう。
Q：4DDiG 無料版の制限は？
データのスキャンとプレビューは無制限ですが、実際の保存（復元）が2GBまで無料です。
この記事では、そんな絶望的な状況を打破するための原因解説と、最大2GBまで無料でデータを復元できる強力なフリーソフト「4DDiG Free」を使った修復・復元方法を詳しくご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは3月5日（木）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Freeの新しいバージョンでは、USBメモリのデータ復元の成功率を向上させました。
■ 4DDiG 無料版をすぐダウンロード：https://x.gd/JsY2T
1. なぜ「フォーマットする必要があります」と表示されるのか？
このエラーは、WindowsがUSBメモリのファイルシステムを正常に読み込めなくなった時に発生します。主な原因は以下の通りです。
不適切な取り外し： データの書き込み中に引き抜いてしまった。
ファイルシステムの破損： RAW状態（未フォーマット状態）への変化。
物理的な障害： 静電気や衝撃、経年劣化によるチップの損傷。
?? 注意： ここで「ディスクのフォーマット」を押してしまうと、中のデータはすべて消去されてしまいます。データを救出したい場合は、絶対にフォーマットしないでください。
2. おすすめの無料復元ソフト：4DDiG 無料版
「フォーマットしてください」というエラーが出たUSBメモリからデータを救出するなら、「4DDiG 無料版」が最適です。
なぜ 4DDiG なのか？
√ 業界トップクラスの復元率： 独自のスキャン技術で、読み取り不能になったUSBからもデータを抽出。
√ 2GBまで無料： 無料版でも、最大2GBまでのデータを無料で復元可能です。
√ 初心者でも簡単： わずか3ステップの操作で、専門知識は不要。
√ 幅広いファイル形式に対応： 写真、動画、Excel、Word、PDFなど2000種類以上。
■ 4DDiG 無料版をすぐダウンロード：https://x.gd/JsY2T
3. 4DDiGを使ってデータを復元する手順
ステップ1：USBメモリを選択
4DDiGをインストールして起動します。USBメモリをPCに接続し、ソフト画面上で該当するドライブを選択して「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343388/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンとプレビュー
スキャンが始まると、消えたファイルがリストアップされます。復元したいファイルが見つかったら、ダブルクリックでプレビューして中身を確認できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343388/images/bodyimage2】
ステップ3：安全な場所に復元
復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンを押します。保存先を選択すれば完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343388/images/bodyimage3】
4. エラー修復のためのQ&A
Q：フォーマットした後は復元できない？
A：いいえ、クイックフォーマット後でも4DDiGなら復元できる可能性が高いです。
Q：物理的に折れている場合は？
A：ソフトウェアでは対応できません。専門の修理業者へ相談しましょう。
Q：4DDiG 無料版の制限は？
データのスキャンとプレビューは無制限ですが、実際の保存（復元）が2GBまで無料です。