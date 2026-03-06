Kensingtonより快適な使用感とカラフルでスタイリッシュなデザインを両立した「Duo Gel リストレストシリーズ」を3月13日（金）発売
業界最大規模の事務機器メーカーとして最先端のオフィス製品を提供するアコ・ブランズ・ジャパン株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明）は、Kensington（ケンジントン）ブランドより、快適な使用感とカラフルでスタイリッシュなデザインを両立した「Duo Gel リストレスト」シリーズ全8製品を、3月13日（金）に発売いたします。
本製品は、気分を明るくする「ストロベリーミルク」と「ミントグリーン」の2色展開で、デスク周りをスタイリッシュに彩ります。やわらかいジェル素材を採用し、手首の形にしっかりフィットする設計を実現。さらに、通気性の高い構造により、長時間のPC作業でも蒸れにくく快適に使用できます。
また、MIL-STD-810H Method 504.3規格に準拠し、アルコールや消毒剤による拭き取りクリーニング後、24時間以内に製品劣化が生じないことを確認する耐久テストを実施しています。日常的なメンテナンスにも配慮した設計で、汚れが付きやすい接触部分も、扱いやすいジェル素材により手軽に清潔感を保つことができます。
【製品特長】
1. 手首に心地よくフィットするジェル素材
やわらかいジェル素材が手首にしっかりフィットし、負担や疲労感を軽減する人間工学に基づいた設計です。なめらかな表面で心地よい触感を保ちながら、拭き取りによるお手入れも容易です。
2. 快適性を高める高通気性構造
通気性の高い構造により熱がこもりにくく、長時間のPC作業でも手首周りを快適に保ちます。
3. 拭き取りクリーニングに対する耐久性を検証済み
MIL-STD-810H Method 504.3規格に準拠し、アルコールや消毒剤による拭き取り後も24時間以内の製品劣化がないことを確認。頻繁なメンテナンスが必要な環境でも安心して使用できます。
4. デスクを彩るスタイリッシュなカラー
「ストロベリーミルク」と「ミントグリーン」の明るい2色が、キーボードやマウス操作時の手元を華やかに演出し、ワークスペースにアクセントを加えます。
【発売モデル】
● Duo Gel キーボードリストレスト ストロベリーミルク
型番：K62677JP JAN：4995364273503 価格：オープン（市場想定売価 税込 3,980円）
● Duo Gel キーボードリストレスト ミントグリーン
型番：K62678JP JAN：4995364273510 価格：オープン（市場想定売価 税込 3,980円）
● Duo Gel キーボードリストレスト ストロベリーミルク ループ
型番：K62679WW JAN：085896005315 価格：オープン（市場想定売価 税込 3,980円）
● Duo Gel キーボードリストレスト ミントグリーン ループ
型番：K62680WW JAN：085896005414 価格：オープン（市場想定売価 税込 3,980円）
● Duo Gel マウスリストレスト ストロベリーミルク
型番：K62826JP JAN：4995364273527 価格：オープン（市場想定売価 税込 2,980円）
● Duo Gel マウスリストレスト ミントグリーン
型番：K62827JP JAN：4995364273534 価格：オープン（市場想定売価 税込 2,980円）
● Duo Gel マウスリストレスト ストロベリーミルク ループ
型番：K62828JP JAN：4995364273541 価格：オープン（市場想定売価 税込 2,980円）
● Duo Gel マウスリストレスト ミントグリーン ループ
型番：K62829JP JAN：4995364273558 価格：オープン（市場想定売価 税込 2,980円）
※K62679WWおよびK62680WWはAmazon限定販売です。
【会社概要】
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、
ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、
ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
