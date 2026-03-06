Kensingtonより快適な使用感とカラフルでスタイリッシュなデザインを両立した「Duo Gel リストレストシリーズ」を3月13日（金）発売

Kensingtonより快適な使用感とカラフルでスタイリッシュなデザインを両立した「Duo Gel リストレストシリーズ」を3月13日（金）発売