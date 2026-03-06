猫化三国志武将放置RPG『ねこ天下～我がにゃを轟かす～』リリース1周年記念イベント開始のお知らせ
■CenturyUU株式会社(本社：東京都千代田区)は、「Mobage」「Yahoo! Mobage」「ゲソてん byGMO」「ヤマダゲーム」の4つのブラウザゲームプラットフォームで展開中の『ねこ天下～我がにゃを轟かす～』がリリース一周年を迎えたこと、その記念イベントを実施することをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage1】
■一周年記念イラスト
漫画『三国志凶漢伝 暴喰の董卓（新潮社）』を連載中の漫画家「杉山惇氏」氏による「董卓」の記念描きおろしイラストを公開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage2】
■一周年記念イベント
3/6~3/12の間、お得にアイテムを獲得できるイベント「周年イベント」をゲーム内で開催します。
また、CenturyUU公式ショップ「UUSTORE」で描きおろしイラストを用いたグッズの販売を開始するほか、同アイテムのプレゼントキャンペーンをCenturyUU公式Xにて開始します。
・CenturyUU公式X：https://x.com/CenturyUUJP
・UUSTORE：https://uustore.booth.pm/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage3】
■スピンオフゲームアップデート
Steamで販売中のスピンオフゲーム『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』においても一周年記念の背景を追加するアップデートを実施します。
・『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』：https://store.steampowered.com/app/4125790/_/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage4】
■ねこ天下～我がにゃを轟かす～
『ねこ天下～我がにゃを轟かす～』は猫化した三国志武将を集めて育てて戦える放置系RPGです
70名超の猫化三国武将が登場します。
CV付きで可愛く動き戦う武将の姿をお楽しみください。
参加声優：
堀内 隼人 / 犬塚いちご
吉田瑞希 / 天ヶ瀬白 / 和泉沙依 / 菜月なこ / 雅之 雅之 / 久賀 稜大 / ホリヘイリ / 天房 或叶 / みそ汁 / 添依音ルシヤ / 井之上賢 / コガリョータ / 柳井猿彦 / 柚汰ぽち
＜ゲーム情報＞
タイトル名： 『ねこ天下～我がにゃを轟かす～』
ジャンル ： ねこ化三国武将放置RPG
配信URL ：
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/genre/rpg/neko-tenka
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
「Mobage」
https://g12027176.sp.pf.mbga.jp
「Yahoo! Mobage」
https://yahoo-mbga.jp/game/12027176/play
※ゲームをプレイするには「Mobage」及び「Yahoo! Mobage」それぞれへの登録が必要
「ヤマダゲーム」
https://gpf.mymd.jp/qr/CAT_WORLD
※ゲームをプレイするには、 「ヤマダゲーム」への登録が必要
動画 ：https://youtu.be/K8BaIfOkJpQ
価格 ：基本無料(ゲーム内課金あり)
サービス開始：2025年3月6日(木)
動作環境 ：ブラウザ(HTML5)
推奨スマートフォン環境：推奨ブラウザの最新版が動作するAndroid／iPhone／iPad端末
推奨ブラウザ：Safari／Chrome／Edge最新バージョンにて動作検証済み
推奨PC環境：推奨ブラウザの最新版が動作するWindows PC／Mac
必要メモリ(OSを含む)8GB以上
※記載以外の環境は動作保証対象外・非推奨です
■CenturyUU公式X（Twitter）
https://x.com/CenturyUUJP
■CenturyUU公式TikTok
https://www.tiktok.com/@centuryuujp
■会社概要
商号 ：CenturyUU株式会社
設立 ：2020年7月
資本金：5,000万円
URL ： https://www.centuryuu.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage5】
配信元企業：CenturyUU株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage1】
■一周年記念イラスト
漫画『三国志凶漢伝 暴喰の董卓（新潮社）』を連載中の漫画家「杉山惇氏」氏による「董卓」の記念描きおろしイラストを公開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage2】
■一周年記念イベント
3/6~3/12の間、お得にアイテムを獲得できるイベント「周年イベント」をゲーム内で開催します。
また、CenturyUU公式ショップ「UUSTORE」で描きおろしイラストを用いたグッズの販売を開始するほか、同アイテムのプレゼントキャンペーンをCenturyUU公式Xにて開始します。
・CenturyUU公式X：https://x.com/CenturyUUJP
・UUSTORE：https://uustore.booth.pm/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage3】
■スピンオフゲームアップデート
Steamで販売中のスピンオフゲーム『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』においても一周年記念の背景を追加するアップデートを実施します。
・『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』：https://store.steampowered.com/app/4125790/_/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage4】
■ねこ天下～我がにゃを轟かす～
『ねこ天下～我がにゃを轟かす～』は猫化した三国志武将を集めて育てて戦える放置系RPGです
70名超の猫化三国武将が登場します。
CV付きで可愛く動き戦う武将の姿をお楽しみください。
参加声優：
堀内 隼人 / 犬塚いちご
吉田瑞希 / 天ヶ瀬白 / 和泉沙依 / 菜月なこ / 雅之 雅之 / 久賀 稜大 / ホリヘイリ / 天房 或叶 / みそ汁 / 添依音ルシヤ / 井之上賢 / コガリョータ / 柳井猿彦 / 柚汰ぽち
＜ゲーム情報＞
タイトル名： 『ねこ天下～我がにゃを轟かす～』
ジャンル ： ねこ化三国武将放置RPG
配信URL ：
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/genre/rpg/neko-tenka
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
「Mobage」
https://g12027176.sp.pf.mbga.jp
「Yahoo! Mobage」
https://yahoo-mbga.jp/game/12027176/play
※ゲームをプレイするには「Mobage」及び「Yahoo! Mobage」それぞれへの登録が必要
「ヤマダゲーム」
https://gpf.mymd.jp/qr/CAT_WORLD
※ゲームをプレイするには、 「ヤマダゲーム」への登録が必要
動画 ：https://youtu.be/K8BaIfOkJpQ
価格 ：基本無料(ゲーム内課金あり)
サービス開始：2025年3月6日(木)
動作環境 ：ブラウザ(HTML5)
推奨スマートフォン環境：推奨ブラウザの最新版が動作するAndroid／iPhone／iPad端末
推奨ブラウザ：Safari／Chrome／Edge最新バージョンにて動作検証済み
推奨PC環境：推奨ブラウザの最新版が動作するWindows PC／Mac
必要メモリ(OSを含む)8GB以上
※記載以外の環境は動作保証対象外・非推奨です
■CenturyUU公式X（Twitter）
https://x.com/CenturyUUJP
■CenturyUU公式TikTok
https://www.tiktok.com/@centuryuujp
■会社概要
商号 ：CenturyUU株式会社
設立 ：2020年7月
資本金：5,000万円
URL ： https://www.centuryuu.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343105/images/bodyimage5】
配信元企業：CenturyUU株式会社
プレスリリース詳細へ