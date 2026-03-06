先端機能材料に特化した調査分析資料の最新版、 『窒化ケイ素市場の現状と今後の展望』提供開始
先端機能材の調査分析、事業化支援を行う株式会社アルゴバース（本社:東京都千代田区）は、先端機能材料に特化した調査分析資料の最新版として、『窒化ケイ素市場の現状と今後の展望』提供開始を2025年3月5日に提供開始します。
ニュースリリースページURL：https://argo-ms.com/2026/03/05/20260305/
【調査企画趣旨】
窒化ケイ素市場は、世界規模で拡大しており、粉末市場も増産化が進んでいる。一部、自動車用（EV用パワーモジュール用基板）は停滞／低迷気味だが、既存用途／自動車用以外（ベアリング／切削工具／AI溶湯部材）などは健闘している。
現在は全体的に停滞気味だが来期以降は回復／増大してくるものと予想される。自動車用の回復は難しいが放熱材用や半導体用、産業機械用などの拡大とともに、粉末／成形体（常圧／複合品等）市場の伸びが期待される。
粉末市場は、世界最大規模の生産能力を誇るデンカを筆頭に高品位粉末のUBEや海外メーカー（ヘガネス／アルツケム／ベスタ／中国メーカー等）などが拡大化を図っている。各社は来期以降、ニーズに応じた生産体制（増産化／新規設備投資等）などを進めていくものと見られる。
これまで応用市場は、既存用途／構造用（自動車用／産業機械用／切削工具用等）を中心に拡大してきたが、近年、機能用／基盤用（パワーモジュール用：自動車用等）の実績が増し大きく伸びてきた。ただし2025年は世界情勢（ウクライナ／イスラエル戦争等）の不安定化や半導体／自動車（EV用）市場の低迷もあって、窒化ケイ素市場は期待に反し伸びなかった。
2026年以降は、世界情勢の沈静化が進み、半導体市場などの回復も進むものと見られる。そし画期的な新規用途開拓（構造用／機能用）が進めばさらなる拡大化も可能となる。本調査は、こうした窒化ケイ素市場における現状（生産量、価格、用途など）をもとに、今後の展望を独自に分析した資料です。
【受託調査・事業化支援について】
当社では材料の技術調査、事業化支援を行っています。ご要望に応じて具体的なご提案をさせていただくほか、コンサルティングを承ります。
【概要】
調査期間： 2025年11月～2026年１月
体裁：A4版タテ、約100ページ
価格：380,000円（税込み：418,000円）
※英語翻訳料は別料金となります。
【お問い合わせ】
調査項目、サンプルページ等についてはコンタクトフォームから取り寄せ可能です。
https://argo-ms.com/contact/
（参考）調査タイトル一覧ページ： https://argo-ms.com/market-tech-research/
【会社概要】
株式会社アルゴバース (ARGOVERSE Co., Ltd. )
URL: https://argo-ms.com
メール：argo@argo-ms.com
創業： 1994年11月10日
資本金：3280万円
本社：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2郵船ビルディング1階
配信元企業：株式会社アルゴバース
