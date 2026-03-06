国際女性デー2026 「驚異の女子会ティラノサウルス」× アパレルブランド「no-bu」共同主宰！女性の挑戦を行動へつなぐトークイベント
「自分で始めた女たち 2026トークイベント」
女性コミュニティ「驚異の女子会ティラノサウルス」と、ブラレスウェアを展開するアパレルブランド「no-bu」（株式会社キャンプ）は、2026年3月10日（火）、国際女性デーにあわせイベントを共同主宰いたします。
会場は、墨田区産業共創施設SUMIDA INNOVATION CORE（東京都墨田区）。本イベントは、「挑戦する女性たちのリアル」を共有し、次の一歩を後押しする実践型イベントです。
【イベント名】国際女性デー2026「自分で始めた女たち」女性の挑戦とトークイベント
【日時】 2026年3月10日（火）18:30～20:30（開場18:00）
【開催形式】リアルイベント（対面開催）
【開催場所】墨田区産業共創施設 SUMIDA INNOVATION CORE
東京都墨田区錦糸4-17-1ヒューリック錦糸町コラボツリー 4階
【参加費】 3,000円（税込）
■ 共同主宰の背景
「驚異の女子会ティラノサウルス」は、フリーランス志向・起業志向を持つ女性たちが学びと実践を重ねるコミュニティです。一方、no-buは“素肌に1枚で着られる”新感覚ウェア「ブラレスウェア」を展開するアパレルブランド。独自開発の胸パッド（意匠出願中）により、ノーブラでもバストトップが目立ちにくい設計を実現し、身体的な締めつけからの解放を提案しています。
今回の取り組みは、
・行動の自由を後押しするコミュニティ
・身体の自由を提案するブランド
が連携し、「始めた女性」を可視化する試みです。
■イベント開催背景
女性の起業や副業への関心は高まる一方で、
・ロールモデル不足
・失敗事例の共有不足
・挑戦のプロセスが見えにくい
といった課題も存在します。
本イベントでは、実際に法人設立やブランド立ち上げを経験した女性経営者が登壇し、成功談だけでなく、試行錯誤や失敗、リカバリーの過程まで共有します。挑戦のリアルを語ることで、これから始める女性の意思決定を支援します。
■ プログラム
・オープニング
・感じ取れるBody作りBEX （Body Expression）体験
by 『株式会社ベイビイジェイ』副代表/兒玉理恵子
・クロストーク「始めたら、やらかした！」
「起業時の想い」「やらかした後、どうリカバリーしたか」など
by 『株式会社ベイビイジェイ』代表/やなせ瑞代 x 『株式会社キャンプ』代表/榊原美歩
・ミニセミナー：「日本女性は世界一、優秀？」
驚異の女子会ティラノサウルスのメンバーに向けたレクチャーからエッセンスを少々
by プロデューサー 作詞作曲家/古田喜昭氏
・ワーク：「わたしスイッチ、入れてみる？」
まだ形になっていない”やりたい”を言葉にしてみる時間
・交流会（ケータリングあり）
■ 主催 驚異の女子会ティラノサウルス no-bu（株式会社キャンプ）
※本イベントへの参加はお申し込みが必要です。【3/9(月)申し込み締め切り】
下記からお申し込みください。
https://womensdayevent202602.peatix.com/
驚異の女子会ティラノサウルス【CHOBITTO宣言】
女性の感性で世の中をCHOBITTO変えよう！
『ティラノサウルス』は、オンライン化が加速する中、大きく成長したアクティブな女性SNSコミュニティ。フリーランスの女性、個人事業主の女性、起業を夢みる女性、職場で働く女性などが全国から参加し、SNSトータルフォロワー数は3000超え。
職種（ジャンル）も関係なし、年齢差も関係なし、20代～60代の女性が自由気ままにトークセッションを繰り広げる学び系コミュニティです。