「東京シリアスゲームサミット」2026年4月17日(金)・18日(土)に開催決定、スポンサー募集中
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343407/images/bodyimage1】
2025年7月に開催され、国際機関や産官学のキーマンが集結し大きな反響を呼んだ「京都シリアスゲームサミット」。第2回目となる今回は、舞台を東京に移し、2026年4月17日(金)・18日(土)の2日間にわたり開催いたします。
本サミットでは、教育、医療、企業研修、社会問題解決など、ゲームの知見を実社会の課題解決に活用する「シリアスゲーム」の最前線を共有します。現在、本サミットの趣旨にご賛同いただき、共にシリアスゲームの未来を切り拓くスポンサー企業様・団体様を募集しております。
■開催概要
【日程】2026年4月17日(金)・18日(土)
【場所】
17日（金）Redbull Gaming Sphere Tokyo（JR中野駅徒歩5分）
18日（土）東京大学 情報学環・福武ホール 福武ラーニングシアター（本郷三丁目駅徒歩6分）
【主催】国際ゲーム開発者協会日本 【後援】株式会社SQOOL、研修ゲームラボ
【参加】無料、チケットサイトは後日公開予定
■登壇者
国際NPOを含め、国内外のシリアスゲームの重要人物にご登壇の了承をいただいています。
詳細は後日発表いたします。
■ 本サミットにスポンサーとして参画する意義
(1)国内外のキーマンとのコネクション
世界120か国のゲーム業界関係者と繋がるIGDA日本のネットワークを通じ、国内外の重要な企業・教育機関・政府機関・国連など国際機関へのアプローチを支援します。
(2)専門家コミュニティへの強力なリーチ
IGDA日本のニュースレター発信や、イベントレポートを通じた継続的なブランディングが可能です。
(3)社会実装の場でのプレゼンス
大手企業の研修担当者、DX推進者、自治体、教育・医療関係者などの意思決定者が集う場で、貴社のソリューションや貢献姿勢を広くアピールいただけます。
■ スポンサープランのご案内
目的に合わせ、以下の3つのカテゴリーをご用意しております。
【トップパートナー】
サミット全体のメインサポーターとして、公式クレジット（Supported by 表記）や海外キーマンとの会談アシスト、最大規模の展示スペース、個別ニュースレター配信等、最大級の露出を提供します。
【出展パートナー】
会場内での展示ブース提供に加え、公式サイトやアフターレポートへの社名掲載、販促物の配布など、実務的なマッチングを重視したプランです。
【ロゴサポーター】
公式サイトや掲示物へのロゴ掲載、ニュースレターでの紹介等を通じて、低コストで社会貢献への姿勢を表明いただけます。
※本サミットではステージ登壇枠は設けておりません。あらかじめご了承ください。
■ お問い合わせ・詳細資料のご請求
具体的なスポンサーシップの内容、特典詳細、金額等を含むご提案資料を個別にお送りさせていただきます。ご興味をお持ちの企業・団体様は、下記担当までお気軽にお問い合わせください。
特定非営利活動法人 国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）
東京シリアスゲームサミット担当：佐藤 翔
Email：sig-growth@igda.jp
配信元企業：特定非営利活動法人国際ゲーム開発者協会日本
2025年7月に開催され、国際機関や産官学のキーマンが集結し大きな反響を呼んだ「京都シリアスゲームサミット」。第2回目となる今回は、舞台を東京に移し、2026年4月17日(金)・18日(土)の2日間にわたり開催いたします。
本サミットでは、教育、医療、企業研修、社会問題解決など、ゲームの知見を実社会の課題解決に活用する「シリアスゲーム」の最前線を共有します。現在、本サミットの趣旨にご賛同いただき、共にシリアスゲームの未来を切り拓くスポンサー企業様・団体様を募集しております。
■開催概要
【日程】2026年4月17日(金)・18日(土)
【場所】
17日（金）Redbull Gaming Sphere Tokyo（JR中野駅徒歩5分）
18日（土）東京大学 情報学環・福武ホール 福武ラーニングシアター（本郷三丁目駅徒歩6分）
【主催】国際ゲーム開発者協会日本 【後援】株式会社SQOOL、研修ゲームラボ
【参加】無料、チケットサイトは後日公開予定
■登壇者
国際NPOを含め、国内外のシリアスゲームの重要人物にご登壇の了承をいただいています。
詳細は後日発表いたします。
■ 本サミットにスポンサーとして参画する意義
(1)国内外のキーマンとのコネクション
世界120か国のゲーム業界関係者と繋がるIGDA日本のネットワークを通じ、国内外の重要な企業・教育機関・政府機関・国連など国際機関へのアプローチを支援します。
(2)専門家コミュニティへの強力なリーチ
IGDA日本のニュースレター発信や、イベントレポートを通じた継続的なブランディングが可能です。
(3)社会実装の場でのプレゼンス
大手企業の研修担当者、DX推進者、自治体、教育・医療関係者などの意思決定者が集う場で、貴社のソリューションや貢献姿勢を広くアピールいただけます。
■ スポンサープランのご案内
目的に合わせ、以下の3つのカテゴリーをご用意しております。
【トップパートナー】
サミット全体のメインサポーターとして、公式クレジット（Supported by 表記）や海外キーマンとの会談アシスト、最大規模の展示スペース、個別ニュースレター配信等、最大級の露出を提供します。
【出展パートナー】
会場内での展示ブース提供に加え、公式サイトやアフターレポートへの社名掲載、販促物の配布など、実務的なマッチングを重視したプランです。
【ロゴサポーター】
公式サイトや掲示物へのロゴ掲載、ニュースレターでの紹介等を通じて、低コストで社会貢献への姿勢を表明いただけます。
※本サミットではステージ登壇枠は設けておりません。あらかじめご了承ください。
■ お問い合わせ・詳細資料のご請求
具体的なスポンサーシップの内容、特典詳細、金額等を含むご提案資料を個別にお送りさせていただきます。ご興味をお持ちの企業・団体様は、下記担当までお気軽にお問い合わせください。
特定非営利活動法人 国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）
東京シリアスゲームサミット担当：佐藤 翔
Email：sig-growth@igda.jp
配信元企業：特定非営利活動法人国際ゲーム開発者協会日本
プレスリリース詳細へ