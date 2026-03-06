NotebookLMインフォグラフィックを編集する完全ガイド【最新アップデート】
2026年3月3日のアップデートにより、NotebookLMにはテキスト内容を整理されたビジュアルとして生成できるインフォグラフィック機能が新たに追加されました。
ただし、生成後の細かな編集にはまだ制限があるため、必要に応じて外部ツールを使って調整するのがおすすめです。本記事では、NotebookLMインフォグラフィックを見やすく整える基本的な編集方法を紹介します。
Part 1. 編集前に知っておきたいNotebookLMインフォグラフィックの基本
編集方法を紹介する前に、まずNotebookLMのインフォグラフィック機能の特徴を理解しておきましょう。2026年3月3日のアップデートにより、NotebookLMはテキストを視覚的なインフォグラフィックに変換できるようになりました。ただし、便利な一方でいくつかの制限もあるため、事前に把握しておくことで作業をよりスムーズに進めることができます。
2026年アップデートで追加された機能
今回のアップデートでは、インフォグラフィック生成のための複数のスタイルが追加されました。
ユーザーはGoogleドキュメント、PDF、Webページなどの資料をアップロードするだけで、内容を整理したインフォグラフィックを自動生成できます。デザインの専門知識がなくても、短時間で視覚的に分かりやすい資料を作成できるのが特徴です。
なお、この機能は段階的に提供されているため、アカウントによってはまだ利用できない場合もあります。
NotebookLMインフォグラフィックの主な制限
一方で、NotebookLMで生成されたインフォグラフィックには次のような制限があります。
直接編集ができない：生成後にテキストやフォント、色などをツール内で変更することはできません。
書き出し形式が限定されている：エクスポートは主にPDFや画像形式のみです。
テンプレートベースのデザイン：独自のロゴやブランドカラーなどの細かなカスタマイズには対応していません。
生成後のプロンプト編集不可：プロンプトは作成時のみ使用でき、後から内容を変更することはできません。
1ページ形式：複数ページやスクロール型のインフォグラフィックには対応していません。
このような制限はありますが、外部ツールを組み合わせればデザインを調整し、より完成度の高いインフォグラフィックに仕上げることが可能です。次のパートでは、その具体的な編集方法を紹介します。
Part 2. NotebookLMインフォグラフィックの編集方法
NotebookLMで生成したインフォグラフィックは便利ですが、標準機能では細かな編集ができない場合があります。そこで役立つのがPDF編集ツールです。中でも Tenorshare PDNobは、テキストやレイアウトを正確に編集したい場合に適したツールです。
このソフトには高精度のOCR機能が搭載されており、PDF内の画像化されたテキストを認識して編集可能な状態に変換できます。誤字の修正やデータの更新なども、元のレイアウトを大きく崩さずに調整できます。
主なメリット
PDFを編集可能な形式に変換：PowerPointなどの形式に変換して編集しやすくする
レイアウトを維持：元のフォントや配置をできるだけ保持
テキストを直接編集：OCR処理後、インフォグラフィック内の文字をクリックして編集可能
複数ファイルの処理に対応：一括処理で作業効率を向上
Windows・Mac両対応：環境を問わず利用可能
