2030年までに9,600億ドルに達すると予測されるオンラインメディア市場、年平均成長率14％で拡大
デジタルコンテンツ消費の拡大、ストリーミングエコシステムの拡張、そしてデジタル広告投資の増加が、世界のオンラインメディアプラットフォームの急速な成長を支えている。
デジタルプラットフォームが変える世界のメディア消費
オンラインメディアプラットフォームは、視聴者がエンターテインメント、情報、そしてインタラクティブなデジタル体験にアクセスする方法を大きく変化させた。ストリーミングサービス、ソーシャルメディアネットワーク、デジタル出版プラットフォーム、そしてゲームエコシステムにより、コンテンツはさまざまなデバイスを通じて即座に配信されるようになっている。インターネット接続環境の向上とスマートデバイスの普及に伴い、消費者は日常的なメディア消費においてデジタルプラットフォームへの依存をますます高めている。
市場規模と産業における位置づけ
オンラインメディア市場は2030年までに9,600億ドルを超えると予測されている。2030年までに約1兆4,360億ドル規模に達すると見込まれるウェブコンテンツ・検索ポータル・ソーシャルメディア市場の中で、オンラインメディア市場は約67％を占めると推定されている。
さらに、2030年までに約3兆7,460億ドル規模に達すると予測される広範なメディア産業全体の中で、オンラインメディア市場は総市場価値の約26％を占める見込みである。
市場拡大を支える主な要因
オンラインメディア市場の拡大にはいくつかの重要な要因が関係している。世界的なインターネット普及の拡大により、より多くのユーザーがデジタルコンテンツプラットフォームへアクセスできるようになっている。ソーシャルメディアの利用拡大は動画、ライブ配信、デジタル広告への需要を高めている。また、スマートフォンの普及によりオンラインメディアサービスへのアクセスが拡大し、ユーザーはモバイルデバイスを通じてシームレスにコンテンツを消費できるようになっている。
技術革新によるプラットフォーム進化
人工知能、データ分析、そして新しいコンテンツ形式の導入により、オンラインメディア市場は継続的に進化している。
主な技術動向には次のものが含まれる。
● 人工知能を活用したコンテンツ推薦システムの高度化
● 短尺動画やライブ配信形式の急速な拡大
● 自動化されたプログラマティック広告技術の活用拡大
● コンテンツ、商取引、広告を統合するクロスプラットフォームメディアエコシステムの拡大
例えば、2025年にイーエスピーエヌはライブスポーツ番組やオリジナルコンテンツを提供する直接消費者向けストリーミングサービスを開始し、パーソナライズされたデジタル体験によって視聴者の関与を高めている。
市場セグメンテーションの概要
オンラインメディア市場は次のカテゴリーで構成されている。
● 種類別：動画、音楽、ニュース、ゲーム、ポッドキャスト
● デバイス別：スマートフォン、タブレット、ノートパソコンおよびデスクトップ、スマートテレビ、その他のデバイス
● 収益モデル別：サブスクリプション、広告、ペイパービュー、フリーミアム、その他のモデル
● 用途別：エンターテインメント、ニュースおよび情報、教育およびオンライン学習、マーケティングおよび広告、ソーシャルネットワーキング
