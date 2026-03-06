ブライセン代表 藤木とFリーグ理事長 松井大輔氏の対談動画がYouTubeにて公開

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下ブライセン）代表の藤木が、一般社団法人日本フットサルトップリーグ（所在地：東京都文京区、理事長：松井大輔、以下Ｆリーグ）の理事長である松井大輔氏と対談を行い、その様子がYouTubeにて公開されました。

本対談では「挑戦の意義」や「フットサルの未来」をテーマに、スポーツとビジネス双方の視点から意見が交わされました。藤木はベトナムでの社会貢献を契機にIT事業を拡大した経験を踏まえ、「継続こそ成功の鍵」との考え方を語りました。両者はグローバルな視点の必要性を強調し、パートナーシップを通じてリーグを盛り上げていく決意を示しました。

動画はこちらからご覧いただけます。

Fリーグ公式チャンネル：ブライセン掲載URL

https://www.youtube.com/watch?v=Y9W9DyPGw1A&t=38s

■Fリーグ公式チャンネル

Fリーグ公式YouTubeチャンネルでは、試合のライブ配信やスーパープレーのショート動画に加え、理事長・松井氏と多彩なゲストによる対談企画『petit à petit』シリーズなど、フットサルの魅力を多角的に伝えるコンテンツが配信されています。

