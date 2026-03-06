建設業の人手不足を当たり前にしない 省人化・負担削減に役立つ防犯カメラ活用を解説／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は2026年3月6日、建設業における人手不足の背景と現場で取り組みやすい省人化・負担削減の考え方、あわせて効果が出やすい防犯カメラの活用ポイントをまとめた特設ページを公開しました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/factory/column-08.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260306
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342802/images/bodyimage1】
■建設業で人手不足が進む背景
建設業界では就業者数の減少と高齢化が同時に進み、人手不足が課題になっています。
55歳以上のベテラン層が多い一方で、29歳以下の入職者は少なく、世代交代が難しい構造が続いています。
さらに、有効求人倍率も高い水準が続いており、「仕事はあっても人が足りない」状態が起こりやすい状況です。
■建設業の人手不足が「自業自得」と言われるのはなぜ？──慣習と働き方の課題
建設業の人手不足は、少子高齢化や人材競争の影響に加え、現場の慣習が残りやすいことも背景にあります。
他産業で働き方改革やデジタル化が進む一方、建設業では長時間労働や属人化が改善しにくく、「変えなかった面がある」と見られがちです。
しかし現実には、個々の企業努力だけでは解決しにくい構造課題も重なっています。
だからこそ、「少子化だから仕方ない」と嘆くのではなく、人が増えにくい前提で、今の人数でも回せる体制（省人化・負担削減）をつくることが重要です。
■人手不足が続くと起こりやすい影響
人手不足を放置すると、現場の運営にとどまらず、経営判断にも影響が及びます。
人が足りない現場では工程に余裕を持たせにくく、工期の遅れや品質のばらつき、安全リスクの増加につながりやすくなります。
さらに、慢性的な人手不足が続くと、受注量を増やす判断がしにくくなり、機会損失や収益性の低下を招く要因にもなります。
少人数でも回る体制をつくれるかどうかは、属人化の解消と仕組み化の有無で差が出やすいポイントです。
人員配置や受注量・納期の調整に加え、防犯カメラなどの設備を活用して巡回や確認業務の負担を減らすことも、現場の省人化につながる選択肢の一つです。
■防犯カメラで“巡回・確認”の負担を減らせる
防犯カメラは、侵入対策や警備体制の補助としてだけでなく、「巡回・管理・トラブル対応」の負担を減らす運用ツールとしても活用できます。
現場の作業に集中しやすくなり、少人数でも回しやすい体制づくりにつながります。
1）巡回・確認の手間を減らせる
映像で状況を確認できるため、「異常がないか確かめるだけ」の現地往復を減らせます。
警備や侵入対策のための見回り回数を減らせるため、夜間や休日の巡回負担を軽くできる点もメリットです。
2）トラブル対応を早められる
盗難や資材の破損・持ち去りなどが起きた際も、録画映像が残ることで状況確認や原因特定がスムーズになり、対応にかかる時間を短縮できます。
「いつ・どこで・何が起きたか」をすぐに整理できるため、関係者への共有や再発防止にもつながります。
3）少人数で複数現場を管理しやすくなる
防犯カメラには、現場の運用負担を減らすための機能やオプションがあります。
遠隔監視で複数現場をまとめて確認できるほか、必要に応じてAI人検知などの機能を追加すれば、立ち入りを検知して通知する運用も可能です。
■初期費用の負担を抑えて始められる防犯カメラレンタル
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/factory/column-08.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260306
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342802/images/bodyimage1】
■建設業で人手不足が進む背景
建設業界では就業者数の減少と高齢化が同時に進み、人手不足が課題になっています。
55歳以上のベテラン層が多い一方で、29歳以下の入職者は少なく、世代交代が難しい構造が続いています。
さらに、有効求人倍率も高い水準が続いており、「仕事はあっても人が足りない」状態が起こりやすい状況です。
■建設業の人手不足が「自業自得」と言われるのはなぜ？──慣習と働き方の課題
建設業の人手不足は、少子高齢化や人材競争の影響に加え、現場の慣習が残りやすいことも背景にあります。
他産業で働き方改革やデジタル化が進む一方、建設業では長時間労働や属人化が改善しにくく、「変えなかった面がある」と見られがちです。
しかし現実には、個々の企業努力だけでは解決しにくい構造課題も重なっています。
だからこそ、「少子化だから仕方ない」と嘆くのではなく、人が増えにくい前提で、今の人数でも回せる体制（省人化・負担削減）をつくることが重要です。
■人手不足が続くと起こりやすい影響
人手不足を放置すると、現場の運営にとどまらず、経営判断にも影響が及びます。
人が足りない現場では工程に余裕を持たせにくく、工期の遅れや品質のばらつき、安全リスクの増加につながりやすくなります。
さらに、慢性的な人手不足が続くと、受注量を増やす判断がしにくくなり、機会損失や収益性の低下を招く要因にもなります。
少人数でも回る体制をつくれるかどうかは、属人化の解消と仕組み化の有無で差が出やすいポイントです。
人員配置や受注量・納期の調整に加え、防犯カメラなどの設備を活用して巡回や確認業務の負担を減らすことも、現場の省人化につながる選択肢の一つです。
■防犯カメラで“巡回・確認”の負担を減らせる
防犯カメラは、侵入対策や警備体制の補助としてだけでなく、「巡回・管理・トラブル対応」の負担を減らす運用ツールとしても活用できます。
現場の作業に集中しやすくなり、少人数でも回しやすい体制づくりにつながります。
1）巡回・確認の手間を減らせる
映像で状況を確認できるため、「異常がないか確かめるだけ」の現地往復を減らせます。
警備や侵入対策のための見回り回数を減らせるため、夜間や休日の巡回負担を軽くできる点もメリットです。
2）トラブル対応を早められる
盗難や資材の破損・持ち去りなどが起きた際も、録画映像が残ることで状況確認や原因特定がスムーズになり、対応にかかる時間を短縮できます。
「いつ・どこで・何が起きたか」をすぐに整理できるため、関係者への共有や再発防止にもつながります。
3）少人数で複数現場を管理しやすくなる
防犯カメラには、現場の運用負担を減らすための機能やオプションがあります。
遠隔監視で複数現場をまとめて確認できるほか、必要に応じてAI人検知などの機能を追加すれば、立ち入りを検知して通知する運用も可能です。
■初期費用の負担を抑えて始められる防犯カメラレンタル