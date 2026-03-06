株式会社オフィス清家（代表：清家聖仁）は、書籍『泣いてないで、笑って生きる ― 障害のある子どもとの毎日で親が学ぶこと』（著：宮本周）を2026年3月5日に発売いたしました。本書は発売前から読者の関心を集め、Amazonランキング（医療・看護カテゴリ）で1位を獲得するなど反響が広がっています。著者の宮本周氏は、福祉現場で16年にわたり発達特性のある子どもとその家族に向き合い続けてきました。本書ではその現場で見てきた母親たちの実体験をもとに、子育てのリアルな日常が記録されています。

■ 共感を呼んでいる理由

本書が反響を呼んでいる背景には、「親の本音」が率直に語られている点があります。発達特性のある子どもを育てる家庭では、・周囲に理解されない孤独・終わりの見えない子育てへの不安・「母親なんだから」という無言のプレッシャーなど、多くの葛藤を抱えることがあります。しかし、こうした現実は社会の中で語られる機会が多いとは言えません。本書では、そうした家庭の日常や感情が、実際の体験として記録されています。

■ 親たちの言葉から見えるもの

本書に収録されているのは、特別な成功談ではありません。むしろ、・うまくいかなかった日・思い通りにならない日・それでも前に進もうとする日といった、親子の等身大の日常です。その一方で、・子どもの小さな成長・支援との出会い・親自身の気持ちの変化といった瞬間も描かれています。こうしたリアルな記録が、多くの読者の共感を呼んでいます。

■ 編集者として感じたこと

本書を発行した株式会社オフィス清家の代表・清家聖仁は次のように語ります。私はこれまで多くの著者と向き合ってきましたが、この原稿を読んだとき「これは世に出さなければならない」と強く思いました。派手な成功談ではありません。しかし、だからこそ多くの人の心に届く力があると感じました。株式会社オフィス清家は、まだ広く知られていない実践者や専門家の声を社会に届ける出版活動を続けています。今回の書籍も、現場で積み重ねられてきた経験や言葉を社会に届けることを目的として制作されました。

■ 書籍情報

書名：泣いてないで、笑って生きる副題：障害のある子どもとの毎日で親が学ぶこと著者：宮本 周発売日：2026年3月5日発行：株式会社オフィス清家販売：Amazon（Kindle版・ペーパーバック版）ほか主要オンライン書店販売ページhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ552T2F