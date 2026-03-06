CARRY GROUP株式会社(所在地：秋田県秋田市、代表取締役：岡部 佑太)が展開するブランド『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーいわき店』は、2025年よりサービスをスタートし、多くのお客様に支えられ、2026年3月時点でサービス開始から1周年を迎えました。

URL： https://recarry.work





店舗









■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の強み

・最短5分のスピード査定

・即現金でお渡し

・予約不要

・美品や新車外し品は高価買取

をモットーに今後も、より多くのお客様にご満足いただけるように精進いたします。





＜こんな方をお待ちしております＞

「お家で不要なホイールが邪魔になっている」

「乗り換えて不要になった」

「他店では思った以上に安かった」

「処分方法がわからない」









■店舗情報

店舗名： タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーいわき店

所在地： 〒970-8003 福島県いわき市平下平窪字四左エ門内27-1

TEL ： 0246-84-8490

URL ： https://recarry.work

駐車場あり