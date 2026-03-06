福島県で好評の『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーいわき店』いわき市内にとどまらず、高萩市・北茨城市など遠方からの来店も増え、2026年3月で1周年を迎えました。
CARRY GROUP株式会社(所在地：秋田県秋田市、代表取締役：岡部 佑太)が展開するブランド『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーいわき店』は、2025年よりサービスをスタートし、多くのお客様に支えられ、2026年3月時点でサービス開始から1周年を迎えました。
URL： https://recarry.work
店舗
■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の強み
・最短5分のスピード査定
・即現金でお渡し
・予約不要
・美品や新車外し品は高価買取
をモットーに今後も、より多くのお客様にご満足いただけるように精進いたします。
＜こんな方をお待ちしております＞
「お家で不要なホイールが邪魔になっている」
「乗り換えて不要になった」
「他店では思った以上に安かった」
「処分方法がわからない」
■店舗情報
店舗名： タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーいわき店
所在地： 〒970-8003 福島県いわき市平下平窪字四左エ門内27-1
TEL ： 0246-84-8490
駐車場あり