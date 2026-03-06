日本都市ファンド投資法人が保有するコリーヌ馬事公苑において、株式会社キャメルキッチンが運営するコーヒー×アート×コミュニティが交差するカフェ「MAGIC HOUSE」が2月6日(金)にグランドオープンいたしました。





MAGIC HOUSE





時代の変化を敏感に捉え、都市中心部の商業施設において、ここにしかない新しい業態のテナントを誘致するという日本都市ファンド投資法人の独自の試みが、「MAGIC HOUSE」のコリーヌ馬事公苑へのオープンに繋がりました。

今回の「MAGIC HOUSE」の出店により、施設のプレゼンスを高め、新たな顧客層の流入も期待され、物件の不動産価値の向上や、エリア全体の活性化にも寄与すると捉えています。









■「MAGIC HOUSE」のご紹介

食・アート・音楽・デザイン・ファッションなど、多様な創造性がひとつの空間に集まる、新しいかたちのカフェです。国内外のシェフ、アーティスト、ミュージシャン、デザイナー、職人といったジャンル横断のクリエイターたち＝「Magicians(魔法使い)」の協働により、五感すべてを刺激する場として誕生しました。

SHARE LOUNGEとのコラボレーションのもと、ロサンゼルスを拠点に活動するアーティスト、ダレン・ロマネリがクリエイティブディレクションを担当。

店内焙煎のコーヒー、パティシエ亀谷朱音によるデザート、「パンTOKYO百名店」〈クピド〉のパンをはじめ、ハンバーガーやピザ、オープンサンドなどシンプルな西洋料理に東京らしい感性を加えたフードメニューを展開。

現代アートはMAGIC HOUSEを構成する重要な要素のひとつであり、リチャード・プリンス、ジョナス・ウッド、ピーター・ソール、安永正臣らによる美術館級の作品を含む展示を、ローテーション形式で展開。さらに、ヴィンテージのテキスタイルを再構築して制作された、ダレン・ロマネリによる一点物のチェアが並ぶラウンジエリアからは、緑豊かなプロムナードを望むことができます。

加えて、バリー・マッギーによるミューラルとインスタレーション、トム・サックスによる代表作「茶碗」100点を用いたインスタレーションが、空間全体をアートデスティネーションとして際立たせています。

SHARE LOUNGEやドッグフレンドリーエリアも備え、創造性が日常の中に自然と溶け込む、新しい「街の居場所」として、グローバルな感性を持つ人々を迎え入れます。





MAGIC HOUSE イメージ





オフィシャルサイト： http://www.magichouse.tokyo/









■「MAGIC HOUSE」概要

所在地 ： 東京都世田谷区上用賀二丁目4番18号 コリーヌ馬事公苑1階

営業時間： 月～金 8:00～22:00｜土・日・祝 7:30～22:00

詳細 ： http://www.magichouse.tokyo/









■「MAGIC HOUSE」事業者

会社名 ：株式会社キャメルキッチン

本社所在地：東京都世田谷区代田二丁目31番8号









■コリーヌ馬事公苑概要

所在地 ：東京都世田谷区上用賀二丁目4番18号

事業者 ：日本都市ファンド投資法人( https://www.jmf-reit.com )

運営・管理：住商アーバン開発株式会社

延床面積 ：A棟：4,211.92m2 B棟：1,565.74m2 アネックス棟：1,404.75m2

竣工年 ：1992年4月









■コリーヌ馬事公苑事業者概要

事業者 ：日本都市ファンド投資法人( https://www.jmf-reit.com )

保有資産 ：保有資産は日本全国に158件、約1兆3,241億円(2026年2月28日時点)

主要施設 ：GYRE、mozoワンダーシティ、川崎ルフロン、ツイン21 等

資産運用会社名：株式会社ＫＪＲマネジメント( https://www.kjrm.co.jp )

概要 ：

日本都市ファンド投資法人より資産運用業務を受託する資産運用会社として2000年に設立。2022年に世界最大級のオルタナティブ資産運用会社であるＫＫＲグループの一員となり、2025年には、「ＫＪＲＭホールディングス」を持株会社とし、J-REIT 事業を行う「ＫＪＲマネジメント」と私募ファンド事業を行う「ＫＪＲＭプライベートソリューションズ」の3社体制にて資産運用事業を行う日本最大級の資産運用会社。