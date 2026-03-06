日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」が、イオン株式会社（取締役 代表執行役社長：吉田 昭夫）の発行するご当地WAONに起用されることが決定いたしました。静岡市とイオン株式会社との包括的な連携に関する協定締結に伴うものです。

今回発行されるご当地WAON「しずおか市こどもみらい WAON」※のカード表面には、富士山、茶畑、駿河湾を背景に静岡市出身のさくらももこさんの作品である「ちびまる子ちゃん」がデザインされています。

イオンは、2009年より全国各地の自治体との連携のもと、利用金額の一部が地域社会への 貢献につながる「ご当地WAON」を発行しています。全国のAEON Pay加盟店約376万カ所、WAON加盟店約159万カ所（2026年1月末時点）で、今回のちびまる子ちゃんデザインについては「しずおか市 こどもみらい WAON」をご利用いただくと、そのご利用金額の一部をイオンが静岡市に寄付し、市が推進する子育て事業に活用されます。

【「しずおか市 こどもみらい WAON」概要】

カード型の電子マネーWAON（2026年4月24日発行予定）は、静岡市内「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」を中心に発行手数料300円（税込み）にて発行します。

また イオンのトータルアプリ「iAEON（アイイオン）」または「イオンウォレット」をダウンロード（2026年3月6日（金）発行）いただき、AEON Payチャージ払いおよびWAONタッチの支払いをご利用時に「しずおか市 こどもみらい WAON」をご当地応援先として設定することでもご利用いただけます。(スマートフォンでのAEON PayおよびWAONの発行手数料は無料です。)

※カード型の電子マネーWAON「しずおか市 こどもみらい WAON」は、2026年４月24日（金）発行予定です。イオンのトータルアプリ「iAEON（（アイイオン）」または「イオンウォレット」では、2026年3月6日（金）よりダウンロードいただけます。

参考資料

【ご当地WAONとは】

イオンは、AEON Payおよび電子マネーWAON（以下WAON）を「いつでも」「どこでも」「誰でも」お気軽に使用いただけるキャッシュレス決済として、利用できる店舗・事業者等の拡大に取り組んでいます。ご利用いただいた金額の一部が地域貢献につながる「ご当地WAON」の取り組みは2009年4月25日からスタートしました。

これまでに、全国累計で「193種類」（2026年2月28日時点）のご当地WAONを発行しており、「しずおか市 こどもみらい WAON」は194種類目のご当地WAONとなります。

また、2025年6月26日から、AEON PayとWAONが統合した新『ＡAEON Pay』のサービスを開始し、AEON Pay（チャージ払い）でもご当地WAON機能が利用できるようになりました。

※新AEON Payの詳細はこちら：https://www.waon.net/aeonpay/#about

【「ちびまる子ちゃん」について】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト： https://www.chibimaru.tv/

公式X（旧Twitter）： @tweet_marukohttps://x.com/tweet_marukoInstagram： @chibimaruko_officialhttps://www.instagram.com/chibimaruko_official/Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【ご当地WAONに関するお問い合わせ先】

【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。

「©さくらプロダクション/日本アニメーション」