吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「おにぎらず専門店」 RAZ（ラズ）がオープンしたことを報告します。店主のケンさんは日系2.5世。これまで約30年間、ハリウッドでアニメーション制作に携わり、The Walt Disney CompanyDreamWorks AnimationThe Simpsonsなど世界的作品の制作現場に関わってきました。そんなハリウッドのクリエイターが、現在は東京で「具沢山のおにぎらず」を作っています。

インバウンド視点から生まれた“具沢山おにぎり”

海外生活の長いケンさんが感じていたのは、訪日外国人のこんな声でした。・日本のおにぎりは中身が分かりにくい・具が少ない・ボリュームが物足りないそこでRAZでは、具材を大胆に増やした「具沢山おにぎらず」を開発。アメリカ、ハワイ、沖縄などで試作を重ね、現在のスタイルが完成しました。

人気メニュー

・名物 スモークダックしめじマヨ 400円・スパムたまご 500円・ツナマヨ（きゅうり・にんじん入り）300円さらに具沢山の家庭的な・豆腐味噌汁（じゃがいも、にんじん、キャベツ）200円なども提供しています。常連客の中には週4回通う人もいるほどの人気ぶりです。

将来はアメリカへ“逆輸出”

現在は近隣の大学である、Temple University Japan Campusにて販売中、駒場東大前の店舗での販売準備中です。RAZの目標は、日本のおにぎり文化を海外へ広げること。将来的にはアメリカでの展開も視野に入れています。ハリウッドのクリエイターが作る「具沢山おにぎらず」。日本のソウルフードが、再び海を渡ろうとしています。

店舗情報

店舗名：RAZ住所：東京都目黒区駒場2丁目1－3 1階 TARO’S内営業時間：不定期（Instagram参照）Instagramhttps://www.instagram.com/raz_onigirazu

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/