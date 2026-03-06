ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「タウンショップみやぎ」は、もつ鍋やローストビーフを対象とした「期間限定！特価SALE」を開催しています。 豊潤な旨味でお酒のお供にもピッタリな「宮城県産黒毛和牛ローストビーフ」や、水と野菜を入れるだけの簡単調理でぷるっぷるの旨みを味わえる「国産牛もつ鍋」、濃厚で口の中でとろけ出すような食感の「仙台牛肩ロース」を、３月１３日（金）まで特別価格で販売します。 また、３月中旬まで「年度末大決算セール」を実施しているため、ショップ内の全商品がその場で使えるクーポンの使用で２０％ＯＦＦで購入でき、いつも以上にお得にご購入いただけます。

■【期間限定！特価SALE 概要】

２．販 売 期 間 ：令和８年３月１３日（金）まで３．対象ショップ：タウンショップみやぎ https://www.ja-town.com/shop/c/c2201

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。 ※クーポンのご利用には会員登録が必要です。 ※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。 ※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

