この度、株式会社福寿園（本社：京都府木津川市）の「紡ぐお茶布巾」と「日本茶ボトルドティー（福壽、香涼、京紅）」がソーシャルプロダクツとして賞をいただきました。日本の伝統産業・伝統文化を次世代へつなぎ、新たな価値を創出する唯一無二の商品として評価されました。

◆ソーシャルプロダクツとは「エコ(環境配慮) 」や「オーガニック」、「フェアトレード」、「寄付つき」、 「地域や伝統に根差したもの」など、人や地球にやさしい商品・サービスの総称で、 購入者が持続可能な社会づくりに関する行動や団体とつながることができるものをいいます。

https://www.apsp.or.jp/socialproducts/

◆ソーシャルプロダクツ・アワード (SPA)とはSPA は、ソーシャルプロダクツの普及・推進を通して、持続可能な社会を実現することを目的にした、日本で初めての、そして唯一の、ソーシャルプロダクツを表彰する制度です。 優れたソーシャルプロダクツの情報を生活者に広く提供するとともに、ソーシャルプロダクツを 通して持続可能な社会づくりに取り組んでいる企業、団体を応援します。

紡ぐお茶布巾

https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/

京都 山城上狛。福寿園本社のあるこの地は、「茶」と「織物」の産地として名を馳せてまいりました。彼らが紡いできた心と技術を活かし、茶葉のエキスで先染めして、独自の風合いと色を持つ布巾に仕立てました。

お茶布巾のこだわり１．独自の風合い茶葉のエキスで先染めした綿を、レーヨンの素材と合わせ糸にし、織ることで、目に優しい緑色に仕立てました。 先染めですので、色むらが少なく、色落ちしにくい仕上がりです。ふわっとやわらかく気持ちがいい感触。使用している茶葉は、茶を加工する際に出る、「飲み茶」の商品として提供できない茶葉。大切に育てられた茶葉を できる限り活かしたい、そんな思いも込めています。２．丈夫で長持ち布巾のベースとなる糸は太めに仕上げ、通常4~6枚しか重ねない織布を、8枚も重ねて仕立てました。 丈夫で長くお使いいただけるようなつくりとなっております。３．使いやすく床やガラスにも優しい質感。30cm×30cmのちょうど良いサイズなので、キッチンでの食器拭きやテーブル拭き、 掃除用としてもお使いいただけます。肌触りも良いので、小さいお子様のお口拭きにも。

日本茶ボトルドティー（福壽、香涼、京紅）

https://www.fukujuen.com/shop/g/g0600625/

お茶と向き合う静かな時間が人生を潤してくれる。そんな日本が育んだ文化を広くお伝えしたい。京都山城の地で、茶一筋に築き上げてきた技術を礎に、世界で通用するお茶を探求し続けております。『無声呼人』(むせいこじん)とは、福寿園に代々伝わる家訓でございます。徳のある人のところには呼ばれなくても人が集まる、時代がどんなに変わっても、その想いを忘れずに。真面目に、丁寧に、お茶の品質を磨いて参ります。そして現代に相応しい宇治茶を探求していく中で、「ボトルドティー」という未開の地に辿り着きました。長い歴史と共に育まれたその繊細で深遠な味わいを、特別仕様のボトルに封じ込めた渾身作。国内外の方々にお楽しみいただければ幸いです。

https://www.fukujuen.com/shop/pg/1bottledtea/

■会社概要

株式会社福寿園は、寛政二年(1790年)の創業以来、茶一筋に歩み続けている京都の老舗茶舗です。代々が気づいた茶づくりの伝統の技を生かしながら、常に新しい技術を取り入れ、これからの時代のティーライフを提案してまいります。 会社名： 株式会社 福寿園 所在地： 京都府木津川市山城町上狛東作り道11 代表者： 取締役社長 福井 正興 事業内容 ： 日本茶の製造・販売 URL ： https://www.fukujuen.com